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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Китайские автопроизводители готовятся к рывку на российском рынке

15 декабря 2023, 08:16
Эксперты автомобильной индустрии рекомендуют потребителям в России подождать с покупкой китайских автомобилей в ближайшем будущем.

Прогнозируется, что к 2024 году цены на китайские автомобили могут снизиться на 10-15% на фоне текущей ситуации на российском авторынке и стратегии китайских автопроизводителей, пишет Pravda.Ru.

Специалисты утверждают, что к концу 2023 года нет смысла совершать покупку автомобиля китайского производства. В следующем году китайские автопроизводители планируют предпринять меры для увеличения конкурентоспособности своих автомобилей на российском рынке, включая значительное снижение цен. Главной целью китайских производителей становится увеличение объемов продаж своих автомобилей в России, как часть стратегии наращивания присутствия на мировом автомобильном рынке.

Олег Мосеев, руководитель проекта «Автомаркетолог», отмечает, что китайские бренды планируют удвоить продажи своих автомобилей на российском рынке до 1,2 миллиона единиц в 2024 году. Однако для достижения этой цели китайским производителям придется пересмотреть свою ценовую политику. Учитывая также возможный рост стоимости автокредитов, снижение спроса на китайские автомобили останется вероятным сценарием, если не будет активного ценового позиционирования.

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