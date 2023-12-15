Китайские автопроизводители готовятся к рывку на российском рынке

Олег Мосеев, руководитель проекта «Автомаркетолог», отмечает, что китайские бренды планируют удвоить продажи своих автомобилей на российском рынке до 1,2 миллиона единиц в 2024 году. Однако для достижения этой цели китайским производителям придется пересмотреть свою ценовую политику. Учитывая также возможный рост стоимости автокредитов, снижение спроса на китайские автомобили останется вероятным сценарием, если не будет активного ценового позиционирования.