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Posted Сегодня, 21:22

Published Сегодня, 21:22

Modified Сегодня, 21:25

Updated Сегодня, 21:25

Болеют ли кошки простудными заболеваниями

14 декабря 2023, 21:22
Ветврач Николай Логинов рассказал о том, что кошки так же подвержены простудным заболеваниям, как и люди.

В интервью Pravda.Ru он объяснил, что у кошек существуют свои простудные заболевания, которые обычно вызываются вирусами.

Логинов отметил, что хотя возможно, что кошка может заразиться респираторной инфекцией от человека, но пока нет научных исследований на эту тему.

Эксперт также подчеркнул, что причины чихания у кошек могут быть различными.

«Причин может быть много: от обычной пыли и сухого воздуха в помещении до аллергических реакций и респираторных заболеваний. Чтобы выяснить причину, необходимо обратиться к врачу, который сможет определить ее и затем лечить не только симптомы, но и саму причину чихания», — пояснил ветеринар.

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