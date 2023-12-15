Болеют ли кошки простудными заболеваниями

«Причин может быть много: от обычной пыли и сухого воздуха в помещении до аллергических реакций и респираторных заболеваний. Чтобы выяснить причину, необходимо обратиться к врачу, который сможет определить ее и затем лечить не только симптомы, но и саму причину чихания», — пояснил ветеринар.