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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Невролог рассказал, сколько и где нужно гулять зимой

13 декабря 2023, 07:38
Важность активного образа жизни и регулярных прогулок на свежем воздухе подчеркнул рефлексотерапевт Павел Керекеша в интервью для Pravda.Ru. Эксперт поделился секретами того, как использовать различные возможности для улучшения физической активности в любую погоду.

«Для поддержания здоровья, необходимо соблюдать норму в 10 000 шагов в день, и желательно это делать за пределами городской суеты. Идеальным вариантом для прогулок являются поездки в горы, где воздух наиболее чист и насыщен кислородом. Почему люди, проживающие в горных районах, живут дольше? Потому что они дышат свежим и разряженным воздухом, что способствует увеличению количества гемоглобина в крови. В современных условиях особенно важно выходить на улицу в любую погоду. Жители мегаполисов, особенно в центральных районах, подвергают свое здоровье риску. Ведь во всем мире здоровые люди предпочитают жить за городом и лишь ради работы посещают центральные районы», — подчеркнул эксперт.

Чтобы сделать прогулки более привлекательными и мотивировать отказаться от бесконечного скроллинга в социальных сетях, Павел Керекеша предложил несколько советов.

«Если вам сложно собраться и выйти на улицу, заведите собаку. Это один из самых эффективных способов поддерживать активный образ жизни, так как пушистые друзья требуют ежедневных прогулок. Независимо от вашего желания, вы будете вынуждены выходить с ними на улицу. Поэтому, если хотите изменить свои привычки, серьезно подумайте о заведении пушистого спутника», — рекомендует терапевт.

Однако доктор предупреждает, что не следует бежать на прогулку слишком быстро, и что темп выбирается индивидуально.

«Каждый человек может определить свой собственный темп. Начните с минимума, например, пройдитесь от одного квартала к другому, затем увеличивайте расстояние. Постепенно вы сможете делать больше и больше шагов», — пояснил Павел Керекеша.

Зимой специалист рекомендует воспользоваться лыжами и отправиться на прогулку в лес, чтобы насладиться уникальными преимуществами активного времяпрепровождения на свежем морозном воздухе.

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