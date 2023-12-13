Невролог рассказал, сколько и где нужно гулять зимой

«Для поддержания здоровья, необходимо соблюдать норму в 10 000 шагов в день, и желательно это делать за пределами городской суеты. Идеальным вариантом для прогулок являются поездки в горы, где воздух наиболее чист и насыщен кислородом. Почему люди, проживающие в горных районах, живут дольше? Потому что они дышат свежим и разряженным воздухом, что способствует увеличению количества гемоглобина в крови. В современных условиях особенно важно выходить на улицу в любую погоду. Жители мегаполисов, особенно в центральных районах, подвергают свое здоровье риску. Ведь во всем мире здоровые люди предпочитают жить за городом и лишь ради работы посещают центральные районы», — подчеркнул эксперт.