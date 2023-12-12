Опасность реагентов: как они влияют на окружающую среду и животных

«Вещества, которыми мы посыпаем дороги, могут быть опасными для окружающей среды. Они могут попадать в почву и подземные воды, меняя их состав и загрязняя питьевую воду. Кроме того, эти вещества могут негативно сказываться на здоровье домашних животных, включая их лапы. Чтобы защитить лапы питомцев, можно использовать специальные средства, например, обувь для собак, защитный воск для лап и носочки. Если ваше животное уже пострадало от этих веществ, обратитесь к ветеринару», — подчеркнула эксперт.