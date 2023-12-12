Опасность реагентов: как они влияют на окружающую среду и животных

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Такие вещества могут быть как твердыми, так и жидкими. Реагенты содержат разные химические соединения, например, хлориды, ацетаты, форматы и нитраты, а также фрикционные компоненты, например, щебень, песок, гранитную крошку и другие. Чтобы использование этих веществ было безопасно, нужно соблюдать меры предосторожности и рекомендации по их применению, пишет Pravda.Ru
«Вещества, которыми мы посыпаем дороги, могут быть опасными для окружающей среды. Они могут попадать в почву и подземные воды, меняя их состав и загрязняя питьевую воду. Кроме того, эти вещества могут негативно сказываться на здоровье домашних животных, включая их лапы. Чтобы защитить лапы питомцев, можно использовать специальные средства, например, обувь для собак, защитный воск для лап и носочки. Если ваше животное уже пострадало от этих веществ, обратитесь к ветеринару», — подчеркнула эксперт.
Если у вас есть жалобы на чистку улиц и использование некачественных веществ, вы можете обратиться в местные органы власти, такие как департаменты по благоустройству или дорожные службы. Также возможно обратиться в прокуратуру или экологические организации, которые проведут проверку и примут меры по исправлению нарушений.