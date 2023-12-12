Как улучшить свой кредитный рейтинг

Поддерживать безупречность своей кредитной истории бывает очень непросто, но какая бы ситуация не сложилась, помни, что выход есть всегда. Вовремя закрыв несколько займов от МФО, ты сможешь подтянуть свой статус, даже если у тебя нет кредитной истории, либо она в минусе.