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Как улучшить свой кредитный рейтинг

Как улучшить свой кредитный рейтинг

12 декабря 2023, 06:00
Фото: «Ваш инвестор»
Реклама. ООО МФК «ЦФР ВИ» . erid: LjN8K52ai
Внезапная потребность в деньгах может возникнуть у каждого из нас и в любой момент. Но как быть, если банк отказывает в кредите из-за проблем с кредитной историей или ее отсутствия?

Разбираемся вместе с «Ваш инвестор» [1] как найти выход.

Банк с большей вероятностью пойдет навстречу лишь добросовестному заемщику, которого определяет его кредитный рейтинг. Это балл формируется на основании его кредитной истории: количество открытых и закрытых кредитов, просроченная задолженность и тд. Узнать свою репутацию можно в бюро кредитных историй через сайт Центробанка или Госуслуги.

Фото: "Ваш инвестор"

Но как быть, если кредитная история не идеальна, либо ее нет? Курочка клюет по зернышку, ты можешь брать небольшой заем и закрывать его точно в срок. Для этого существуют микрофинансовые организации (МФО), которые также подают все данные в БКИ.

Многие опасаются сотрудничать с ними, причины две: страх остаться без денег и страх испортить кредитную историю. Бояться нечего, если организация действует в рамках Федерального закона №353 от 21.12.2013 г. «О потребительском кредите (займе)» и утвержденного Банком России Базового стандарта для МФО. Так работают, например, микрофинансовые компании, в числе которых «Ваш инвестор». Такие организации защищают права и интересы заемщиков, сделка будет безопасна, а вероятность и скорость одобрения заявки — выше.

— Чем больше клиент закрыл кредитных продуктов без просрочек, тем больше доверия к нему будет со стороны банка. Обращались вы ранее в МФО или нет, ни на что не влияет, это миф, — рассказала коммерческий директор компании «Ваш инвестор» Евгения Дворникова.

Поддерживать безупречность своей кредитной истории бывает очень непросто, но какая бы ситуация не сложилась, помни, что выход есть всегда. Вовремя закрыв несколько займов от МФО, ты сможешь подтянуть свой статус, даже если у тебя нет кредитной истории, либо она в минусе.

[1] Микрофинансовая компания «ЦФР ВИ».

#Общество#Новости#Андрей Королев
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