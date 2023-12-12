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Что ждать от заседание Банка России 15 декабря: мнение экспертов

12 декабря 2023, 07:11
15 декабря внимание экономической общественности фокусируется на ожидаемом заседании совета директоров Банка России, где одним из ключевых вопросов станет обсуждение дальнейших действий в отношении ключевой ставки, пишет Pravda.Ru.

Эксперты и аналитики строят единодушные прогнозы, предполагая, что регулятор примет решение о повышении данного показателя.

Из 23 проведенных опросов среди экономических экспертов, 16 прогнозируют, что 15 декабря ключевая ставка вырастет на один процент, достигнув отметки в 16%. Трое более оптимистичных аналитиков даже выразили мнение о возможном повышении ставки до 17%. Тем не менее, остаются оптимисты, считающие, что ставка останется на текущем уровне.

Экономист Валерий Черноокий обосновал, что принятые ранее Центробанком строгие меры до сих пор не смогли добиться ожидаемых результатов, и инфляция по-прежнему превышает установленный целевой уровень. Именно поэтому решение о повышении ключевой ставки кажется весьма вероятным.

Текущий уровень ключевой ставки в России составляет 15% годовых, и этот показатель начал увеличиваться летом 2023 года. Последний повышающий шаг был сделан Центробанком в октябре, когда ставка увеличилась на два процента.

Эксперты отмечают, что повышение ставки может оказать воздействие на расходы домохозяйств и компаний, а также на рынок недвижимости и акций. В то же время, снижение инфляционных давлений может поддержать покупательскую способность граждан и создать более благоприятную среду для инвесторов.

Независимо от исхода заседания, важно отметить, что Банк России остается настойчивым в своем стремлении обеспечить стабильность и устойчивость экономики страны. С учетом планов по снижению ключевой ставки в ближайшие годы, ситуация на финансовых рынках России будет продолжать привлекать внимание как национальных, так и мировых игроков.

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