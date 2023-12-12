Что ждать от заседание Банка России 15 декабря: мнение экспертов

Эксперты и аналитики строят единодушные прогнозы, предполагая, что регулятор примет решение о повышении данного показателя.



Из 23 проведенных опросов среди экономических экспертов, 16 прогнозируют, что 15 декабря ключевая ставка вырастет на один процент, достигнув отметки в 16%. Трое более оптимистичных аналитиков даже выразили мнение о возможном повышении ставки до 17%. Тем не менее, остаются оптимисты, считающие, что ставка останется на текущем уровне.



Экономист Валерий Черноокий обосновал, что принятые ранее Центробанком строгие меры до сих пор не смогли добиться ожидаемых результатов, и инфляция по-прежнему превышает установленный целевой уровень. Именно поэтому решение о повышении ключевой ставки кажется весьма вероятным.



Текущий уровень ключевой ставки в России составляет 15% годовых, и этот показатель начал увеличиваться летом 2023 года. Последний повышающий шаг был сделан Центробанком в октябре, когда ставка увеличилась на два процента.