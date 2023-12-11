В подмосковном правительстве задержаны 11 подозреваемых в коррупции чиновников

Согласно версии следствия, с 2019 по 2023 годы эти люди, в составе организованной группы, получали взятки за выдачу квот на трудоустройство мигрантов. Одно трудоустройство без необходимых разрешений обходилось работодателям в среднем в 12 тысяч рублей. За один раз выдавались квоты на 100-350 человек.