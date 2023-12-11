В подмосковном правительстве задержаны 11 подозреваемых в коррупции чиновников

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:38
Среди них находятся работники министерства социального развития и министерства инвестиций и промышленности Московской области, пишет Pravda.Ru.
Согласно версии следствия, с 2019 по 2023 годы эти люди, в составе организованной группы, получали взятки за выдачу квот на трудоустройство мигрантов. Одно трудоустройство без необходимых разрешений обходилось работодателям в среднем в 12 тысяч рублей. За один раз выдавались квоты на 100-350 человек.
По данному делу возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, связанным с получением взяток и посредничеством при их передаче. Ведется расследование, включая обыски у подозреваемых дома и на работе, в результате которых было обнаружено значительное количество денег.
В ходе операции силовые действия осуществлялись региональным подразделением Росгвардии. Всех задержанных поместили под домашний арест.