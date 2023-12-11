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Цены на яйца в России выросли на 36,5% с начала 2023 года

Цены на яйца в России выросли на 36,5% с начала 2023 года

11 декабря 2023, 18:10
Фото: 1MI
Цены на куриные яйца в России с начала 2023 года выросли на 36,6%, а также наблюдался рост цен на помидоры и огурцы в различных регионах страны, в то время как цены на апельсины и лимоны снизились в большинстве субъектов.

Согласно данным Росстата, с начала 2023 года цена на куриные яйца в России выросла на 36,5%. В ноябре этот рост составил 15%, а в октябре было замечено увеличение стоимости на 23,9%. В разных регионах России наблюдался рост цен на яйца до 28,6%, пишет uralpolit.ru.

Кроме того, в 8 регионах России цены на помидоры повысились на 30%, а на огурцы по всей стране — на 35%. В 10 регионах РФ цены на огурцы выросли от 50% до 136%. Однако в большинстве регионов цены на апельсины и лимоны снизились на 6,3% и 9,4% соответственно.

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