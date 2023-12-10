Отремонтированная за 77 млн рублей школа сгорела перед проверкой губернатора

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Как сообщает ridus.ru, ильное огненное поражение полностью разрушило правое крыло и кровлю помещения. Заметно, что инцидент произошел непосредственно перед проверкой объекта губернатором Игорем Кобзевым. В результате пожара никто не пострадал.
Известно, что школа находилась в состоянии неработоспособности с прошлого года, так как была закрыта на проведение капитального ремонта. На проведение ремонтных работ было выделено сумма в размере 77 миллионов рублей. Ученикам предстояло вернуться в это учебное заведение уже в декабре, однако перед проверкой неизвестный человек залез на чердак школы и поджег крышу.