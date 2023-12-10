Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Отремонтированная за 77 млн рублей школа сгорела перед проверкой губернатора

Отремонтированная за 77 млн рублей школа сгорела перед проверкой губернатора

10 декабря 2023, 09:16
Фото: Midjourney
В Иркутской области в поселке Хребтовая произошел пожар в отремонтированном здании школы. Уголовное дело возбуждено по факту поджога.

Как сообщает ridus.ru, ильное огненное поражение полностью разрушило правое крыло и кровлю помещения. Заметно, что инцидент произошел непосредственно перед проверкой объекта губернатором Игорем Кобзевым. В результате пожара никто не пострадал.

Известно, что школа находилась в состоянии неработоспособности с прошлого года, так как была закрыта на проведение капитального ремонта. На проведение ремонтных работ было выделено сумма в размере 77 миллионов рублей. Ученикам предстояло вернуться в это учебное заведение уже в декабре, однако перед проверкой неизвестный человек залез на чердак школы и поджег крышу.

Подпишитесь
Владельцы Омской области. «Мясной король» Темури Латария
8 декабря, 10:47
«Лучше дышать через маску»: экоблогер о влиянии аварийной ТЭЦ на Омск
Сегодня, 10:30
Не заметили потепления. Не во все дома Омска вернулось тепло
Сегодня, 07:42
Новая инвестиция. В Омске снова подорожали яйца
Сегодня, 09:33
Уникальное предложение. В Омске выставили на продажу олимпийку Вовы Адидаса
Сегодня, 04:33
Теплеет. В Омск придет мощное повышение температуры
Сегодня, 04:02