ОНФ: Сотни тысяч активистов будут привлечены к работе штаба Владимира Путина

«Я представляю молодёжный Донбасс. Девять лет мы жили отдельно, а теперь мы все вместе. И за полтора года для молодых людей из новых регионов сделано очень много. Они хотят большего, у них есть перспективы. И это важно. Поэтому у меня просто нет сомнений. Кто, если не Владимир Путин?» — сказала военкор Екатерина Агранович.