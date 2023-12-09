ОНФ: Сотни тысяч активистов будут привлечены к работе штаба Владимира Путина

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
В число участников группы вошли представители «Единой России», «Молодой Гвардии» и Народного фронта (ОНФ), спортсмены, артисты, режиссеры, журналисты, волонтеры. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Перед собравшимися выступил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он сообщил, что ЕР задействует для проведения президентской кампании весь ресурс: региональные отделения, общественные приемные и штабы общественной поддержки, а также силы «Молодой Гвардии».
«Это более 3,5 миллиона членов и сторонников партии. Вместе с Народным фронтом обеспечим проведение необходимых организационных процедур, связанных с выдвижением. В первую очередь, сбор подписей за нашего кандидата, непосредственно проведение самой избирательной кампании», — проинформировал Турчак.
Он поблагодарил всех собравшихся за поддержку и отметил, что предстоит большая и ответственная работа. И каждому нужно постараться, чтобы не подвести на своем этапе.
«За вами миллионы представителей ваших сфер. Такой огромной единой команде — команде президента — по плечу любые задачи. Победа нашего с вами кандидата на выборах по праву будет являться победой всей нашей большой единой страны», — подчеркнул Турчак.
Со своей стороны, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов сказал, что сотни тысяч активистов организации во всех регионах станут участниками предстоящей работы.
«Мы помогаем бойцам на передовой под девизом „Всё для Победы!“ вот уже более полутора лет. Объединили три миллиона человек, которые делают свой вклад в общее дело победы. Они с радостью примут участие в нашей работе по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента страны», — отметил Кузнецов.
От лица деятелей культуры на заседании инициативной группы выступил народный артист России Владимир Машков.
«Владимир Владимирович — настоящий лидер, в фокусе его внимания все сферы деятельности нашей страны. И искусство — не исключение. Творческие деятели всегда поддерживали и будут поддерживать президента», — подчеркнул Машков.
Молодежь России также всецело поддерживает решение Владимира Путина участвовать в выборах президента.
«Я представляю молодёжный Донбасс. Девять лет мы жили отдельно, а теперь мы все вместе. И за полтора года для молодых людей из новых регионов сделано очень много. Они хотят большего, у них есть перспективы. И это важно. Поэтому у меня просто нет сомнений. Кто, если не Владимир Путин?» — сказала военкор Екатерина Агранович.
Ее поддержал руководитель «Молодой Гвардии» Антон Демидов. По его словам, авторитет лидера России среди молодёжи незыблем.
«Молодёжь — за президента. Хочу во всеуслышание заявить, что Победа будет и на фронте, и на избирательных участках. „Молодая Гвардия“ по полной включится в выборную кампанию», — отметил Демидов.
На сайте ER.RU сообщается, что очередное заседание инициативной группы, в расширенном составе, пройдет 16 декабря. Владимир Машков внес предложение провести его в Зарядье.