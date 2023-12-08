Эксперт рассказал о размере алиментов у самозанятых

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
Суды обязывают отца ребенка выплачивать алименты, которые обычно составляют четверть от его дохода.
Однако что делать, если точный доход родителя неизвестен государству? Например, если он безработный или самозанятый. В последнем случае, по словам Дмитрия Краснова, члена Общественной палаты города Москвы и Почетного адвоката России, суды устанавливают фиксированную сумму алиментов. Обычно эта сумма равна размеру минимального заработка на ребенка в данном регионе, рассказал он Общественной службе новостей.
Согласно официальным данным, минимальный размер оплаты труда на 2023 год составляет 23500 рублей в Санкт-Петербурге и 24 801 рубль в Москве.
Если отец ребенка — инвалид и не может содержать своих детей по объективным причинам, суд может установить сумму алиментов меньшую, чем минимальная заработная плата.
Даже если разведенный отец живет в другом городе, он все равно должен выплачивать алименты на основе минимального размера оплаты труда в городе, где проживает ребенок. По таким делам уже есть устоявшаяся практика, и решения по ним не обжалуются.