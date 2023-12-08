Эксперт рассказал о размере алиментов у самозанятых

Однако что делать, если точный доход родителя неизвестен государству? Например, если он безработный или самозанятый. В последнем случае, по словам Дмитрия Краснова, члена Общественной палаты города Москвы и Почетного адвоката России, суды устанавливают фиксированную сумму алиментов. Обычно эта сумма равна размеру минимального заработка на ребенка в данном регионе, рассказал он Общественной службе новостей.