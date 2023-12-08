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Posted Сегодня, 19:11

Published Сегодня, 19:11

Modified Сегодня, 19:29

Updated Сегодня, 19:29

Эксперт рассказал о размере алиментов у самозанятых

8 декабря 2023, 19:11
К сожалению, некоторые браки заканчиваются разводом, и дети остаются только с одним из родителей. В таких случаях возникает вопрос о содержании несовершеннолетнего: финансовых ресурсов матери может быть недостаточно для обеспечения всех его нужд.

Суды обязывают отца ребенка выплачивать алименты, которые обычно составляют четверть от его дохода.

Однако что делать, если точный доход родителя неизвестен государству? Например, если он безработный или самозанятый. В последнем случае, по словам Дмитрия Краснова, члена Общественной палаты города Москвы и Почетного адвоката России, суды устанавливают фиксированную сумму алиментов. Обычно эта сумма равна размеру минимального заработка на ребенка в данном регионе, рассказал он Общественной службе новостей.

Согласно официальным данным, минимальный размер оплаты труда на 2023 год составляет 23500 рублей в Санкт-Петербурге и 24 801 рубль в Москве.

Если отец ребенка — инвалид и не может содержать своих детей по объективным причинам, суд может установить сумму алиментов меньшую, чем минимальная заработная плата.

Даже если разведенный отец живет в другом городе, он все равно должен выплачивать алименты на основе минимального размера оплаты труда в городе, где проживает ребенок. По таким делам уже есть устоявшаяся практика, и решения по ним не обжалуются.

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