Стали известны победители конкурса Perspectum Awards 2023

Еще один член жюри, соучредитель Diversity Group Дмитрий Малеев, отметил, что щедрость на количество наград вызвана желанием жюри помочь индустрии в трудный период. При этом он отметил, что реально «золотых» кейсов было представлено не так уж много. По его словам, золото — это выход на новый уровень, решение сложной, особой задачи, и важна красота этого решения, его новизна и оригинальность. Малеев пожелал компаниям смело выходить на Perspectum Awards, но при этом грамотно относиться к подготовке проектов.