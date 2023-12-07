Стали известны победители конкурса Perspectum Awards 2023

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:46
Updated Сегодня, 19:46
Как сообщает properm.ru, Perspectum Awards является специализированным конкурсом в сфере маркетинга. Проект основан Российской ассоциацией маркетинговых услуг (РАМУ). Конкурс проводится при участии Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
В текущем году организаторы мероприятия получили свыше 200 заявок, а победителей определяли в 30 категориях. Анализ кейсов проводился по четырем понятным критериям: креативная идея, стратегия, исполнение, результаты.
В жюри включили порядка 40 экспертов отечественных агентств и брендов, известных на фестивальной арене и являющихся законодателями трендов в отрасли.
Один из членов жюри, директор по стратегическому продуктовому развитию OMD Resolution Сергей Ефимов, заявил, что на конкурсе было презентовано множество интересных и сильных проектов, и лучшие из них были удостоены наград в своих номинациях.
По словам Ефимова, по составу и направлениям работ можно определить несколько основных тем, которые выделяются на рынке на данный момент: креативное и иммерсивное использование медианосителей, кейсы в рамках metaverse, а также проекты, реализованные на основе искусственного интеллекта и генеративного ИИ.
Эксперт подчеркнул, что в 2023 году значимые и сильные проекты представили не только крупные бренды и корпорации, но и небольшие и региональные компании, что демонстрирует высокий уровень проникновения инноваций в средний бизнес.
Еще один член жюри, соучредитель Diversity Group Дмитрий Малеев, отметил, что щедрость на количество наград вызвана желанием жюри помочь индустрии в трудный период. При этом он отметил, что реально «золотых» кейсов было представлено не так уж много. По его словам, золото — это выход на новый уровень, решение сложной, особой задачи, и важна красота этого решения, его новизна и оригинальность. Малеев пожелал компаниям смело выходить на Perspectum Awards, но при этом грамотно относиться к подготовке проектов.
Кейсы победителей размещены в разделе «Победители» на официальном сайте. Медиапартнером события стал медиахолдинг 1MI.