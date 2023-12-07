Начальник не дает отпуск: что делать работнику

В некоторых случаях можно обратиться и в комиссию по трудовым спорам, но возможно, что решение будет вынесено в пользу работодателя. Если жалобы в других инстанциях не помогли решить проблему, работник может обратиться в суд. Однако это может занять продолжительное время, поэтому рекомендуется в первую очередь обратиться в инспекцию труда. В случае доказывания нарушения законодательства работодатель может быть оштрафован, а сотрудник получит свое заслуженное время отпуска, отметила эксперт.