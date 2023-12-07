Начальник не дает отпуск: что делать работнику

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
В любом случае, максимальный период отсрочки составляет 18 месяцев. Если после этого времени сотрудник все еще не получил отпуск, он имеет право обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру и сообщить об этом нарушении. За такое нарушение работодатель может быть оштрафован.
Об этом в интервью Общественной службе новостей рассказала Марина Буянова, профессор, доктор юридических наук. Она отметила, что каждый работодатель должен составить график отпусков на следующий год не позднее двух недель до конца текущего года. Для составления графика необходимо участие профсоюзного органа или других представителей работников.
Сроки отпусков также определяются с учетом предпочтений самих сотрудников. После составления графика, как работодатель, так и работники обязаны его соблюдать. Бывают случаи, когда по экономическим, финансовым или другим причинам работодатель может попросить сотрудника перенести отпуск.
Однако, если график отпусков уже составлен, работодатель не имеет права не отпустить сотрудника в отпуск. В этом случае выбор остается за самим работником — принять предложение работодателя и продолжить работу вместо отпуска или отказаться. Согласно законодательству, отпуск может быть перенесен не более чем на 18 месяцев, то есть полтора года.
По словам Буяновой, работодатель не может принудительно перенести отпуск сотрудника без его согласия. Если это происходит по производственным причинам, то работник имеет право обратиться в государственную инспекцию труда или прокуратуру. Эти организации контролируют соблюдение трудового законодательства и могут предоставить помощь и защиту работнику.
В некоторых случаях можно обратиться и в комиссию по трудовым спорам, но возможно, что решение будет вынесено в пользу работодателя. Если жалобы в других инстанциях не помогли решить проблему, работник может обратиться в суд. Однако это может занять продолжительное время, поэтому рекомендуется в первую очередь обратиться в инспекцию труда. В случае доказывания нарушения законодательства работодатель может быть оштрафован, а сотрудник получит свое заслуженное время отпуска, отметила эксперт.