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Updated Сегодня, 08:51

Суда из Греции транспортировали 20% поставок нефти в январе

6 декабря 2023, 08:49
С 2023 года теневой флот уже доставил около 45% нефти из России. По информации от Bloomberg, Греция играет ключевую роль в этом процессе, пишет Pravda.Ru.

В январе суда из Греции обеспечили перевозку примерно 20% общего объема поставок, а также около трети поставок нефти Urals. Это делает Грецию лидером среди стран, занимающихся перевозкой нефти из России.

Теневой флот состоит из разных трейдеров и судоходных компаний, которых сложно отследить.

По словам Bloomberg, греческие власти не могут влиять на владельцев судов, поскольку перегрузка грузов происходит вне территориальных вод Греции. Суммарно владельцы флота доставили более 70% нефти из России за январь–сентябрь текущего года.

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