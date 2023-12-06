Суда из Греции транспортировали 20% поставок нефти в январе

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
В январе суда из Греции обеспечили перевозку примерно 20% общего объема поставок, а также около трети поставок нефти Urals. Это делает Грецию лидером среди стран, занимающихся перевозкой нефти из России.
Теневой флот состоит из разных трейдеров и судоходных компаний, которых сложно отследить.
По словам Bloomberg, греческие власти не могут влиять на владельцев судов, поскольку перегрузка грузов происходит вне территориальных вод Греции. Суммарно владельцы флота доставили более 70% нефти из России за январь–сентябрь текущего года.