Шандалович: В Карелии семьи с тройняшками могут получить деньги на собственное жильё

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В 2019 году Законодательное собрание республики приняло закон, согласно которому семьи, в которых одновременно родилось трое и более детей, могут улучшить свои жилищные условия за счёт государства, пишут karelinform.ru
По словам Шандаловича, закон позволяет получить единовременную выплату на покупку или строительство жилья. Этой возможностью воспользовались уже 8 семей из 4 населённых пунктов. Из республиканского бюджета на эти цели было выделено свыше 36 млн рублей.
Региональное министерство социальной защиты информирует, что приобретаемое (строящееся) с использованием единовременной денежной выплаты жильё должно находиться исключительно на территории Карелии. Также оно должно быть оформлено в общую собственность всех членов семьи. Обращаться за выплатой можно в отделения центра социальной работы по месту жительства.
Отмечается, что право на данную единовременную выплату имеет один из родителей. Он должен состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, быть гражданином Российской Федерации и проживать в Карелии.