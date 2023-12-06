Шандалович: В Карелии семьи с тройняшками могут получить деньги на собственное жильё

Региональное министерство социальной защиты информирует, что приобретаемое (строящееся) с использованием единовременной денежной выплаты жильё должно находиться исключительно на территории Карелии. Также оно должно быть оформлено в общую собственность всех членов семьи. Обращаться за выплатой можно в отделения центра социальной работы по месту жительства.