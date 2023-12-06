Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Шандалович: В Карелии семьи с тройняшками могут получить деньги на собственное жильё

Шандалович: В Карелии семьи с тройняшками могут получить деньги на собственное жильё

6 декабря 2023, 13:57
Фото: Midjourney
Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович напомнил, что в регионе существует программа, в рамках которой многодетные семьи могут получить от государства квартиру.

В 2019 году Законодательное собрание республики приняло закон, согласно которому семьи, в которых одновременно родилось трое и более детей, могут улучшить свои жилищные условия за счёт государства, пишут karelinform.ru

По словам Шандаловича, закон позволяет получить единовременную выплату на покупку или строительство жилья. Этой возможностью воспользовались уже 8 семей из 4 населённых пунктов. Из республиканского бюджета на эти цели было выделено свыше 36 млн рублей.

Региональное министерство социальной защиты информирует, что приобретаемое (строящееся) с использованием единовременной денежной выплаты жильё должно находиться исключительно на территории Карелии. Также оно должно быть оформлено в общую собственность всех членов семьи. Обращаться за выплатой можно в отделения центра социальной работы по месту жительства.

Отмечается, что право на данную единовременную выплату имеет один из родителей. Он должен состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, быть гражданином Российской Федерации и проживать в Карелии.

Подпишитесь
Вы — в неэффективных. Преподавателей ОмГУ лишили зарплаты из-за отсутствия публикаций
Сегодня, 04:29
«Журналисты перекрутили»: вице-губернатор Шпиленко высказался о своей внезапной славе
Сегодня, 12:34
Без начальства. Врио главы омского УФСИН стал 42-летний полковник Алексей Турбанов
Сегодня, 11:59
Придет аномальный холод. Омские синоптики рассказали о морозе до -40 градусов
Сегодня, 04:34
Омичам рассказали, как изменится работа общественного транспорта из-за морозов
Сегодня, 06:06
Без комментариев. Посадившим в поле самолет Сочи-Омск пилотам предложили уволиться
Сегодня, 10:11