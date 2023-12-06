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Published Сегодня, 18:38

Modified Сегодня, 18:40

Updated Сегодня, 18:40

Роскомнадзор будет ограничивать только опасные VPN-сервисы

Роскомнадзор будет ограничивать только опасные VPN-сервисы

6 декабря 2023, 18:38
Фото: 1MI
По словам депутата Государственной думы и председателя правления РОЦИТ Антона Горелкина, Роскомнадзор не будет полностью запрещать VPN-сервисы. Вместо этого, они будут ограничивать только те, которые нарушают законодательство РФ.

Как пишет uralpolit.ru, Горелкин отмечает, что многие российские граждане используют VPN для обхода блокировок и доступа к ресурсам, которые ограничены в России. Поэтому важно оставить надежные и безопасные VPN-сервисы, которые соблюдают законодательство и защищают данные пользователей.

Исследование РОЦИТ показало, что более 62% россиян не пользуются виртуальными частными сетями. Однако около 22% активно используют VPN, при этом 42% считают их небезопасными, а 22,5% не видят в них больших рисков. Кроме того, почти 40% опрошенных стали реже обращаться к заблокированным сервисам из-за необходимости использования VPN.

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