Роскомнадзор будет ограничивать только опасные VPN-сервисы

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Как пишет uralpolit.ru, Горелкин отмечает, что многие российские граждане используют VPN для обхода блокировок и доступа к ресурсам, которые ограничены в России. Поэтому важно оставить надежные и безопасные VPN-сервисы, которые соблюдают законодательство и защищают данные пользователей.
Исследование РОЦИТ показало, что более 62% россиян не пользуются виртуальными частными сетями. Однако около 22% активно используют VPN, при этом 42% считают их небезопасными, а 22,5% не видят в них больших рисков. Кроме того, почти 40% опрошенных стали реже обращаться к заблокированным сервисам из-за необходимости использования VPN.