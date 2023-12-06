Роскомнадзор будет ограничивать только опасные VPN-сервисы

Исследование РОЦИТ показало, что более 62% россиян не пользуются виртуальными частными сетями. Однако около 22% активно используют VPN, при этом 42% считают их небезопасными, а 22,5% не видят в них больших рисков. Кроме того, почти 40% опрошенных стали реже обращаться к заблокированным сервисам из-за необходимости использования VPN.