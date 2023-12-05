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Врач назвал вредные воздействия трех популярных специй на органы пищеварения и почки

5 декабря 2023, 07:20
Опасность трех популярных специй для органов пищеварения и почек была отмечена врачом-гастроэнтерологом Дилярой Лебедевой, пишет Pravda.Ru.

В ее Telegram-канале она подчеркнула негативное воздействие розмарина на почки, а также указала на противопоказания его употребления беременным из-за возможного мочегонного эффекта и влияния на матку.

Касательно красного перца, врач предупредила о необходимости быть осторожными при его употреблении при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и гипертонии, так как он может повысить давление и стимулировать выработку гормона голода. Что касается гвоздики, она также признается вредной при болезнях ЖКТ, особенно язве. Избыточное потребление этой специи может вызвать сонливость и апатию.

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