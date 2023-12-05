Врач назвал вредные воздействия трех популярных специй на органы пищеварения и почки

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В ее Telegram-канале она подчеркнула негативное воздействие розмарина на почки, а также указала на противопоказания его употребления беременным из-за возможного мочегонного эффекта и влияния на матку.
Касательно красного перца, врач предупредила о необходимости быть осторожными при его употреблении при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и гипертонии, так как он может повысить давление и стимулировать выработку гормона голода. Что касается гвоздики, она также признается вредной при болезнях ЖКТ, особенно язве. Избыточное потребление этой специи может вызвать сонливость и апатию.