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СМИ: До 40% релокантов вернулось в Россию

5 декабря 2023, 07:55
Сообщается, что около 40% людей, которые уехали из России в 2022 году, вернулись обратно. Такие данные предоставила компания, специализирующаяся на оформление вида на жительство за рубежом. Стоит отметить, что в 2023 году количество уехавших значительно сократилось, пишет Pravda.Ru.

Как отмечают «Известия», анализ резюме в октябре 2023 года, показал, что 26% релокантов не смогли найти счастья за границей.

Зарубежные данные говорят о более скромных цифрах. В октябре Financial Times сообщила о возвращении примерно 15% из 820 тысяч уехавших россиян, ссылаясь на исследователей из Института Европейского университета.

Однако российские власти называют гораздо большие числа. Президент Владимир Путин заявил, что до 50% релокантов хотят вернуться, а его помощник по экономическим вопросам Максим Орешкин утверждает, что примерно половина уже сделала это.

Эксперты указывают на различные причины, по которым эмиграция не удалась. Среди них — ужесточение правил получения временного проживания за границей, сложности с трудоустройством и двойное налогообложение.

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