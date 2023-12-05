СМИ: До 40% релокантов вернулось в Россию

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Как отмечают «Известия», анализ резюме в октябре 2023 года, показал, что 26% релокантов не смогли найти счастья за границей.
Зарубежные данные говорят о более скромных цифрах. В октябре Financial Times сообщила о возвращении примерно 15% из 820 тысяч уехавших россиян, ссылаясь на исследователей из Института Европейского университета.
Однако российские власти называют гораздо большие числа. Президент Владимир Путин заявил, что до 50% релокантов хотят вернуться, а его помощник по экономическим вопросам Максим Орешкин утверждает, что примерно половина уже сделала это.
Эксперты указывают на различные причины, по которым эмиграция не удалась. Среди них — ужесточение правил получения временного проживания за границей, сложности с трудоустройством и двойное налогообложение.