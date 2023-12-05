СМИ: До 40% релокантов вернулось в Россию

Сообщается, что около 40% людей, которые уехали из России в 2022 году, вернулись обратно. Такие данные предоставила компания, специализирующаяся на оформление вида на жительство за рубежом. Стоит отметить, что в 2023 году количество уехавших значительно сократилось, пишет Pravda.Ru.