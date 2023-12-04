В РЭО назвали 20 ведущих регионов в сфере обращения с отходами в 2023 году

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Рейтинг сформировали в рамках номинации «Регионы России» «Зеленой премии — 2023», организованной Российским экологическим оператором, отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.
По сообщению издания, в 2023 году регионы оценивались по следующим критериям: своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с отходами; охват населения раздельным сбором отходов (РСО); динамика показателей обработки и утилизации отходов; дефицит мощностей по размещению ТКО; соответствие территориальной схемы субъекта РФ Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130; бесперебойность оказания услуги по обращению с отходами; образовательно-просветительская и разъяснительная работа с населением, проведение экологических акций и мероприятий регионального масштаба, работа с волонтерскими движениями; уровень социальной удовлетворенности обращением с ТКО в регионе, пишет newsnn.ru.
По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, «Зеленый рейтинг» представляет собой инструмент оценки вклада субъектов России и региональных операторов в формирование благоприятных условий для устойчивого развития в стране комплексной системы обращения с отходами. Благодаря этому рейтингу можно провести анализ динамики развития системы по обращению с отходами в регионах и стимулировать субъекты к взаимодействию с гражданами, которые играют важную роль в реформе отрасли и формировании экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.
В рейтинг включены как статистические данные, так и результаты социологического опроса граждан. Такой подход дает возможность анализировать цифровые показатели и оценивать уровень социального настроения и восприятия изменений в сфере обращения с ТКО, добавил Буцаев.
Статистика учитывает данные РЭО, электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО, территориальных схем обращения с отходами, а также сведения ФОИВ и РОИВ. Были использованы данные цифровой системы «РЭО Радар» и анкеты участника «Зеленого рейтинга» (с верификацией). Телефонный опрос (CATI) проводился по специально разработанной выборке в мае — июне 2023 года среди граждан Российской Федерации старше 18 лет. В опросе приняли участие более 30 000 человек из всех субъектов РФ.