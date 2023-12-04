В РЭО назвали 20 ведущих регионов в сфере обращения с отходами в 2023 году

По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, «Зеленый рейтинг» представляет собой инструмент оценки вклада субъектов России и региональных операторов в формирование благоприятных условий для устойчивого развития в стране комплексной системы обращения с отходами. Благодаря этому рейтингу можно провести анализ динамики развития системы по обращению с отходами в регионах и стимулировать субъекты к взаимодействию с гражданами, которые играют важную роль в реформе отрасли и формировании экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.