Проблему перекупщиков в России планируют решить новой нормой в лесном кодексе

В настоящее время семена очень ценимы из-за своих полезных свойств и в основном отправляются в Китай на переработку. В России перекупщики забирают кедровый орех у сборщиков без договоров и уплаты налогов, пишет Pravda.Ru.