Проблему перекупщиков в России планируют решить новой нормой в лесном кодексе

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Предлагается давать лесные участки только тем предприятиям, которые имеют возможность перерабатывать это сырье на месте, а для частных лиц устанавливать нормы. Это будет способствовать соблюдению экологических стандартов и развитию внутренней переработки природных ресурсов.
На данный момент мы очень сильно зависим от сырья. Мы являемся поставщиками необработанного сырья, такого как сырая нефть, необработанная рыба и лесные ресурсы. Недавно было запрещено экспортировать круглый лес, что, на мой взгляд, является правильным шагом.
Нам нужно принять меры по переработке наших сырьевых ресурсов на нашей территории. Это способствовало бы экономическому росту.
Специалисты утверждают, что российские предприятия смогут конкурировать с китайцами по стоимости готового продукта из кедрового ореха, если создадут большой поток переработанной продукции.