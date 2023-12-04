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Президент Путин впервые посещает выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Президент Путин впервые посещает выставку-форум «Россия» на ВДНХ

4 декабря 2023, 14:57
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин посещает международную выставку-форум «Россия», которая работает на ВДНХ с 4 ноября.

Как пишет tass.ru, в ходе визита он осматривает павильоны, в которых представлены все российские регионы. Помимо этого, глава государства вручит премию «Волонтер года». Сама церемония пройдет в рамках форума гражданского участия «Мы вместе», участниками которого стали 10 тыс. волонтеров и активистов из более чем 40 стран.

Международная выставка-форум «Россия» — первое событие такого масштаба со времен СССР. Мероприятие призвано продемонстрировать главные достижения страны в различных сферах экономики, а также оказать содействие дальнейшему международному сотрудничеству.

Отдельные павильоны выделены здесь для Сбера, ВЭБ.РФ, «Газпрома», VK, «Роснефти, Сибура». Работают музеи ВДНХ и павильоны СНГ. Ежедневно на выставке проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, различные образовательные проекты.

Отметим, указ о проведении международной выставки-форума «Россия» президент РФ Владимир Путин подписал 29 марта 2023 года. Указ предусматривал также создание оргкомитета по проведению выставки. Его председателем стал первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года и продлится по 12 апреля 2024 года. В мероприятиях выставки участвуют все регионы России, а также федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации, которые представляют главные достижения страны в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, транспорте, науке и культуре.

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