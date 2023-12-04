Президент Путин впервые посещает выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Как пишет tass.ru, в ходе визита он осматривает павильоны, в которых представлены все российские регионы. Помимо этого, глава государства вручит премию «Волонтер года». Сама церемония пройдет в рамках форума гражданского участия «Мы вместе», участниками которого стали 10 тыс. волонтеров и активистов из более чем 40 стран.