Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Экономист Проданова назвала преимущества ипотеки перед арендой жилья

Экономист Проданова назвала преимущества ипотеки перед арендой жилья

4 декабря 2023, 10:44
Фото: 1MI
Аренда жилья в Подмосковье значительно дешевле, чем покупка квартиры в ипотеку, особенно при минимальной величине первоначального взноса по ипотеке в размере 10%, когда ежемесячный платеж по ипотеке может превышать стоимость арендной платы в два раза.

Все больше людей задумываются о покупке жилья из-за роста цен на аренду. Ведь если платить ипотеку, то хотя бы такие выплаты уже будут идти в собственность. Однако покупка недвижимости тоже не является простым решением, ведь стоимость жилья и процентные ставки по кредитам тоже растут.

Экономист Наталья Проданова, преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова, поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своим мнением о том, что выгоднее: арендовать квартиру или купить ее.

Согласно данным сайтов «Авито» и «Циан», самая дешевая однокомнатная квартира в ближайшем Подмосковье стоит около 6-6,5 миллионов рублей. При этом арендная плата за такую же квартиру составляет от 25 до 35 тысяч рублей в месяц. Чтобы определить, что выгоднее, нужно провести простые расчеты. Наталья Проданова предложила посчитать условия, при которых ежемесячный ипотечный платеж будет равен средней стоимости аренды.

Эксперт утверждает, что ежемесячный ипотечный платеж в размере 30 тысяч рублей возможен только при условии, что первоначальный взнос составит больше 57-58%, а срок кредита будет не менее 30 лет.

«Если первоначальный взнос составит 10%, то ежемесячный платеж по ипотеке достигнет 70 тысяч рублей, что почти в два раза больше арендной платы за такую же квартиру. В данной ситуации можно сделать вывод, что аренда жилья значительно дешевле, чем покупка квартиры в ипотеку», — сообщила Проданова.

Однако она добавила, что любая недвижимость является хорошей инвестицией в будущее, особенно учитывая отсутствие обвала стоимости на рынке недвижимости. Кроме того, инвестирование в собственное жилье намного приятнее, чем пополнять карман арендодателя каждый месяц.

Подпишитесь
Разрешат стройку. В Омске расширят «Зеленый остров» за счет сокращения зоны рекреации
Сегодня, 06:38
Мерзли и надеялись. Омичи час прождали автобус на морозе в Амурском поселке
Сегодня, 09:01
«Терпения всем». Омск встал в 7-балльные пробки в начале рабочей недели
Сегодня, 03:19
Призывал сдаваться в плен ВСУ. Омича задержали за антироссийскую деятельность
Сегодня, 04:44
Метеозависимым приготовиться. Омскую область к вечеру накроет магнитная буря
Сегодня, 02:42
В омских Нефтяниках два десятка домов остались без тепла в 18-градусный мороз
Сегодня, 05:16