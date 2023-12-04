Экономист Проданова назвала преимущества ипотеки перед арендой жилья

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Все больше людей задумываются о покупке жилья из-за роста цен на аренду. Ведь если платить ипотеку, то хотя бы такие выплаты уже будут идти в собственность. Однако покупка недвижимости тоже не является простым решением, ведь стоимость жилья и процентные ставки по кредитам тоже растут.
Экономист Наталья Проданова, преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова, поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своим мнением о том, что выгоднее: арендовать квартиру или купить ее.
Согласно данным сайтов «Авито» и «Циан», самая дешевая однокомнатная квартира в ближайшем Подмосковье стоит около 6-6,5 миллионов рублей. При этом арендная плата за такую же квартиру составляет от 25 до 35 тысяч рублей в месяц. Чтобы определить, что выгоднее, нужно провести простые расчеты. Наталья Проданова предложила посчитать условия, при которых ежемесячный ипотечный платеж будет равен средней стоимости аренды.
Эксперт утверждает, что ежемесячный ипотечный платеж в размере 30 тысяч рублей возможен только при условии, что первоначальный взнос составит больше 57-58%, а срок кредита будет не менее 30 лет.
«Если первоначальный взнос составит 10%, то ежемесячный платеж по ипотеке достигнет 70 тысяч рублей, что почти в два раза больше арендной платы за такую же квартиру. В данной ситуации можно сделать вывод, что аренда жилья значительно дешевле, чем покупка квартиры в ипотеку», — сообщила Проданова.
Однако она добавила, что любая недвижимость является хорошей инвестицией в будущее, особенно учитывая отсутствие обвала стоимости на рынке недвижимости. Кроме того, инвестирование в собственное жилье намного приятнее, чем пополнять карман арендодателя каждый месяц.