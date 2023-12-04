Экономист Проданова назвала преимущества ипотеки перед арендой жилья

Все больше людей задумываются о покупке жилья из-за роста цен на аренду. Ведь если платить ипотеку, то хотя бы такие выплаты уже будут идти в собственность. Однако покупка недвижимости тоже не является простым решением, ведь стоимость жилья и процентные ставки по кредитам тоже растут.