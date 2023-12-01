Причины роста цен на яйца в России

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
По словам генерального директора Российского птицеводческого союза Галины Бобылевой, рост цен на яйца в настоящее время обусловлен совпадением сезонного повышения отпускных цен и увеличенного спроса. Однако она заявляет, что основную вину в резком повышении стоимости продукта несут торговые сети. Подробности были представлены представителем этой отрасли в Общественной службе новостей.
«В текущем году в течение четырех месяцев отпускные цены были ниже, чем в прошлом году», рассказала Бобылева в интервью Общественной службе новостей.
Она также добавила, что торговые сети ежегодно снижают цены во втором квартале. В текущем году отпускные цены были ниже четырех месяцев прошлого года, а в следующие пять месяцев они были примерно на том же уровне, что и эти четыре месяца текущего года. Цены начали расти после октября из-за сезонного повышенного спроса, — говорит Бобылева.
По ее словам, сезонное повышение отпускных цен во второй половине года связано с необходимостью компенсировать убытки, понесенные птицеводческими предприятиями летом, когда торговые сети покупали яйца у них по цене ниже себестоимости. Птицеводам требуются дополнительные средства для обеспечения содержания кур в течение всего года — кормление и поддержание комфортной температуры, включая зимний период.
Таким образом, текущее резкое повышение розничных цен на яйца — это вина торговых сетей, утверждает Галина Бобылева.
«Проблема в том, что торговые сети не слушают производителей и покупают яйца у них по цене ниже себестоимости в летний период. Они также не заключают с ними долгосрочные договоры о объемах производства и ценах. Птицеводы вынуждены работать в убыток летом и потом повышать цены во второй половине года. Некоторые птицефабрики уже подписали такие договоры, и их отпускные цены остаются на прежнем уровне. А производители, которые сегодня находятся на рынке, вынуждены продавать по ценам, диктуемым торговыми сетями», — сообщает представитель отрасли.