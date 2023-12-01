Причины роста цен на яйца в России

«Проблема в том, что торговые сети не слушают производителей и покупают яйца у них по цене ниже себестоимости в летний период. Они также не заключают с ними долгосрочные договоры о объемах производства и ценах. Птицеводы вынуждены работать в убыток летом и потом повышать цены во второй половине года. Некоторые птицефабрики уже подписали такие договоры, и их отпускные цены остаются на прежнем уровне. А производители, которые сегодня находятся на рынке, вынуждены продавать по ценам, диктуемым торговыми сетями», — сообщает представитель отрасли.