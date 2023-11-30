В «Сириусе» проходят мероприятия III Конгресса молодых ученых

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За два дня конгресса, наполненных спортивными и культурными событиями, в нем успели поучаствовать около 5000 представителей 85 субъектов РФ (в том числе из новых регионов) и свыше 35 зарубежных стран. Более 970 участников имеют ученую степень кандидата наук, свыше 180 — доктора наук, пишет 56orb.ru.
Ключевые сессии, которые прошли в первый день конгресса, касались вопросов развития в России природоподобных технологий, а также мер поддержки выпуска малотоннажной химии и налаживания производства лабораторного оборудования и реагентов. Среди ярких событий бизнес-программы главной стала интерактивная встреча с космонавтами РФ «Быть первым», которая прошла с подключением отечественного сегмента МКС.
Внимание участников второго дня конгресса было сосредоточено на международной деловой повестке. В соответствии с бизнес-программой состоялись основные сессии, в ходе которых были подняты вопросы взаимодействия ученых РФ и Ирана, а также стран БРИКС и африканского континента.
Этот день открылся конференцией «Мысли в движении». Спортивная платформа Фонда Росконгресс и «Сколтех» во время сеанса скандинавской ходьбы в Олимпийском парке собрали участников на лекторий.
В числе прочего во второй день конгресса был проведен турнир одновременной игры трехкратного чемпиона мира по шахматной композиции Данилы Павлова с молодыми учеными. Когда игра завершилась, мэтр представил мастер-класс, посвященный решению логических задач по шахматной композиции.
В этом году Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября на федеральной территории «Сириус». Событие является одним из главных ежегодных мероприятий Десятилетия науки и технологий в РФ, которое в прошлом году было объявлено главой государства Владимиром Путиным.
Конгресс организован Фондом Росконгресс при участии Министерства науки и высшего образования РФ и координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Инфопартнер события — медиахолдинг 1MI.
Узнать о Конгрессе молодых ученых и программе мероприятий более подробно можно на сайте конгресс.наука.рф.