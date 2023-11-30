В «Сириусе» проходят мероприятия III Конгресса молодых ученых

Ключевые сессии, которые прошли в первый день конгресса, касались вопросов развития в России природоподобных технологий, а также мер поддержки выпуска малотоннажной химии и налаживания производства лабораторного оборудования и реагентов. Среди ярких событий бизнес-программы главной стала интерактивная встреча с космонавтами РФ «Быть первым», которая прошла с подключением отечественного сегмента МКС.