В рамках Конгресса молодых ученых прошла сессия о сотрудничестве России и Ирана

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Модератор сессии помощник президента РФ Андрей Фурсенко на открытии мероприятия заявил, что сегодня хорошо развивается научно-образовательное сотрудничество России и Ирана в естественных и гуманитарных науках.
Фурсенко отметил, что Россия весной текущего года выплатила иранским студентам 300 стипендий, а в самом Иране растет интерес к изучению русского языка.
Со своей стороны заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский подчеркнул, что количество иранских студентов выросло в 3,5 раза. Он отметил, что в начале следующего года каталог «Наша Лаба» будет доступен на языке фарси.
Его иранский коллега, замминистра науки, исследований и технологий Исламской Республики Иран Пейман Салехи также заявил, что его страна открыта для сотрудничества и совместных исследований во многих областях.
«Иран реализует различные программы в инновационной сфере и работает на благо не только своей страны, но и всего мирах», — заявил Пейман Салехи.
Ректор Университета Шахида Бехешти Сейед Махмуд Реза Агамири считает, что сотрудничество Москвы и Тегерана в сфере науки и технологий имеет серьезные перспективы, в частности в ядерной области, биотехнологии, инжиниринге, нефтяной и газовой сферах. По его словам, такая работа помогает сотрудничеству и в сфере экономики.
«Научно-образовательное сотрудничество университета налажено со многими университетами мира, а с 2015 года и с российским МГУ им. М. В. Ломоносова по подготовке студентов для нефтегазовой отрасли, изучению и распространению фарси», — заявил Сейед Махмуд Реза Агамири.
В рамках сессии были представлены наиболее интересные для реализации проекты иранских коллег. Это разработка нового лекарства Deuterium для высвобождения других лекарств и снижения их токсичности в живом организме. Второй проект — исследование по определению характеристик нейтронных пучков. Третий — разработка новых контейнеров для хранения и перевозки отработанного ядерного топлива.