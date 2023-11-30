В рамках Конгресса молодых ученых прошла сессия о сотрудничестве России и Ирана

В рамках сессии были представлены наиболее интересные для реализации проекты иранских коллег. Это разработка нового лекарства Deuterium для высвобождения других лекарств и снижения их токсичности в живом организме. Второй проект — исследование по определению характеристик нейтронных пучков. Третий — разработка новых контейнеров для хранения и перевозки отработанного ядерного топлива.