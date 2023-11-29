В Миньяре обвинили чиновников в краже елки с садового участка

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Елена Шалдина, которая является владелицей участка, рассказала, что ее муж и его отец посадили эту елку в 1982 году, когда муж пошел в первый класс. Они смотрели, как она росла на протяжении 41 года, поэтому потеря дерева вызывает у них большое сожаление, так как это был символ семьи. Однако, Елена не получила никакого уведомления или объяснения от местных властей относительно спиливания дерева. Она также добавила, что чиновники не признают свою вину, пишет ФедералПресс.
Дерево росло на территории Коллективных садов № 6, но сейчас эти сады не существуют по официальным документам. Елена продолжала заботиться о своем участке после смерти родителей, хотя не является владельцем земли по документам. Она также утверждает, что елка не создавала проблем для линий электропередачи.
Горожане также не оценили усилия местной администрации по созданию новогоднего чуда за счет чужого горя. Они иронически заметили, что, вероятно, это была последняя елка во всем Миньяре, так как вокруг города нет леса.