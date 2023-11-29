В Миньяре обвинили чиновников в краже елки с садового участка

Елена Шалдина, которая является владелицей участка, рассказала, что ее муж и его отец посадили эту елку в 1982 году, когда муж пошел в первый класс. Они смотрели, как она росла на протяжении 41 года, поэтому потеря дерева вызывает у них большое сожаление, так как это был символ семьи. Однако, Елена не получила никакого уведомления или объяснения от местных властей относительно спиливания дерева. Она также добавила, что чиновники не признают свою вину, пишет ФедералПресс.