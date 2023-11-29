День Удмуртии на выставке-форуме «Россия» отметят удмуртской свадьбой

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Жених Павел Белкин — старший преподаватель ижевского филиала Всероссийского государственного университета юстиции, председатель молодежного парламента при Госсовете Удмуртской Республики. Его невеста Полина Иванова — студентка 6-го курса педиатрического факультета Ижевской государственной медицинской академии. Об этом информирует udm-info.
Согласно традициям удмуртов, ожидается, что выполнение обрядов поможет супружеской паре благополучно и счастливо жить в браке. Комплекс свадебных традиций объединяет такие обряды, как сватовство, сговор, пир в доме невесты, пир в доме жениха, послесвадебные ритуалы.
Концертная программа «Удмуртская свадьба» включает четыре сцены, которые демонстрируют основные этапы традиционной свадьбы. Она начинается с прибытием свадебного поезда жениха. Родня и приятели будущего супруга в национальной удмуртской одежде, предназначенной для свадьбы, подъезжают к дому невесты в повозках, запряженных нарядно украшенными лошадьми.
Под звуки свадебной песни родственникам предстоит попасть в дом невесты, для чего они должны отдать выкуп и преодолеть шуточные препятствия. Далее следует, собственно, обряд выкупа, во время которого гости пением сообщают о своем желании увидеть невесту и сравнивают ее с цветком.
Первая выведенная невеста должна быть подставной, но гости продолжат требовать свою, и, наконец, она появится, хотя сначала ей положено держаться на расстоянии от гостей.
Под музыкальное сопровождение подруги невесты сошьют полог для приданого. В это время мать и родственницы девушки должны завершить обряд одевания невесты со сменой головных уборов, указывающих на перемену социального и брачного статуса. В прошлом после обряда девушка уже не могла выходить на люди с непокрытой головой.
Исполнение свадебных напевов завершится утверждением о том, что наступило время передачи сундука с приданым. После выкупа жениху передадут и невесту, и приданое. Вместе с поезжанами молодые усядутся в повозку и с песнями уедут.
В рамках дней регионов на международной выставке-форуме «Россия» (0+) субъекты Федерации демонстрируют свои свадебные традиции. Поскольку для России институт семьи и сохранение традиционных ценностей имеют особенную важность, многие направления нацпроекта «Демография» и меры социальной политики имеют основной целью поддержку материнства и детства. Не зря президент страны Владимир Путин решил объявить 2024 год Годом семьи.