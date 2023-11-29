День Удмуртии на выставке-форуме «Россия» отметят удмуртской свадьбой

Под музыкальное сопровождение подруги невесты сошьют полог для приданого. В это время мать и родственницы девушки должны завершить обряд одевания невесты со сменой головных уборов, указывающих на перемену социального и брачного статуса. В прошлом после обряда девушка уже не могла выходить на люди с непокрытой головой.