Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Медик объяснила причины покраснений на коже лица зимой

28 ноября 2023, 06:01
Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала о причинах появления красных пятен на лице зимой. По словам специалиста, кожные высыпания могут быть связаны с сухостью кожи или общим воздействием низких температур.

Егорова отметила в интервью Pravda.Ru, что часто проблемы с кожей возникают из-за неправильного питания. Она предупредила от употребления квашеной капусты, корейской морковки и алкоголя в больших количествах.

Врач рекомендует использовать специальные средства для очищения кожи, такие как мицеллярная вода и очищающие составы с успокоительными компонентами. Этот совет особенно полезен для людей с чувствительной кожей.

Егорова подчеркнула, что не следует принимать горячую ванну перед выходом на улицу зимой, особенно если планируется длительная прогулка. При контакте с холодным воздухом, вода на коже может превратиться в микрокристаллы, что может повредить клеточные мембраны.

Врач также упомянула о возможности себореи, которая часто проявляется красными пятнами на коже. Однако она подчеркнула, что не все красные пятна связаны именно с этой проблемой, так как у людей с атопическим дерматитом или экземой также могут появляться подобные высыпания.

Если красные пятна вызывают дискомфорт, не исчезают после изменения рациона питания и не смягчаются местными кремами, Егорова рекомендует обратиться к профессиональному специалисту для получения помощи.

Подпишитесь
Один выбыл. В омском правительстве переназначили заместителей для трех министров
Вчера, 11:14
На севере Омской области вновь отключили воду из-за шуги на Иртыше
Сегодня, 02:58
В Омской области за 60 млн выставили на продажу предприятие ТПК «Молпродукт»
Сегодня, 04:33
С зоной для созерцания. В Омской области планируют оборудовать новый пляж
Сегодня, 03:36
Обанкротившаяся СК «Лидер» выставила на продажу «Лексус» за 8 млн рублей
Сегодня, 05:20
В омском минцифры первым замминистра назначили бывшего кандидата в губернаторы
Сегодня, 02:33