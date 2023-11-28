Медик объяснила причины покраснений на коже лица зимой

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Егорова отметила в интервью Pravda.Ru, что часто проблемы с кожей возникают из-за неправильного питания. Она предупредила от употребления квашеной капусты, корейской морковки и алкоголя в больших количествах.
Врач рекомендует использовать специальные средства для очищения кожи, такие как мицеллярная вода и очищающие составы с успокоительными компонентами. Этот совет особенно полезен для людей с чувствительной кожей.
Егорова подчеркнула, что не следует принимать горячую ванну перед выходом на улицу зимой, особенно если планируется длительная прогулка. При контакте с холодным воздухом, вода на коже может превратиться в микрокристаллы, что может повредить клеточные мембраны.
Врач также упомянула о возможности себореи, которая часто проявляется красными пятнами на коже. Однако она подчеркнула, что не все красные пятна связаны именно с этой проблемой, так как у людей с атопическим дерматитом или экземой также могут появляться подобные высыпания.
Если красные пятна вызывают дискомфорт, не исчезают после изменения рациона питания и не смягчаются местными кремами, Егорова рекомендует обратиться к профессиональному специалисту для получения помощи.