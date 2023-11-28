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Мамонов: С 1 декабря в России начнёт действовать новый штраф для автомобилистов

28 ноября 2023, 05:56
С 1 декабря в России вводят новые штрафы для водителей, сообщает адвокат Сергей Мамонов.

Согласно этим новым правилам, водителей будут штрафовать за использование неподходящих шин в зависимости от сезона, пишет Pravda.Ru.

Раньше правила по использованию шин были достаточно общими и касались размеров, протектора и повреждений. Однако теперь водители обязаны использовать шины, подходящие к сезону: зимой — зимние, летом — летние.

Если на автомобиле установлены шины с шипами, не предназначенные для использования летом, или если не установлены зимние шины в нужный период, то использование такого транспортного средства будет запрещено согласно новым правилам.

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