Мамонов: С 1 декабря в России начнёт действовать новый штраф для автомобилистов

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Согласно этим новым правилам, водителей будут штрафовать за использование неподходящих шин в зависимости от сезона, пишет Pravda.Ru.
Раньше правила по использованию шин были достаточно общими и касались размеров, протектора и повреждений. Однако теперь водители обязаны использовать шины, подходящие к сезону: зимой — зимние, летом — летние.
Если на автомобиле установлены шины с шипами, не предназначенные для использования летом, или если не установлены зимние шины в нужный период, то использование такого транспортного средства будет запрещено согласно новым правилам.