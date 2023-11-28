Аналитик предупредил об опасности ботов в мессенджерах

Существует множество разных ботов, и вопрос о том, кто и с какой целью их создал, остается открытым. Например, пользователь может столкнуться с ботом, который запрашивает данные его банковской карты для проведения оплаты. Однако это может быть ловушкой мошенников, которые пытаются украсть личные данные. Информацию стоит отправлять только в случае, если пользователь действительно доверяет создателю бота или источнику, который рассказал о нем.