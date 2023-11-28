Аналитик предупредил об опасности ботов в мессенджерах

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
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Updated Сегодня, 18:18
Некоторые из них способны расшифровывать голосовые сообщения, редактировать изображения и отправлять запросы в нейросеть, давая готовые ответы. Однако некоторые боты используются и для других, более серьезных операций, таких как онлайн-покупки или реклама. Иногда такие боты можно добавить в переписку.
Следует быть осторожным с доверием к Telegram-ботам, поскольку некоторые из них могут быть созданы мошенниками с целью кражи личных данных пользователей. Об этом в интервью Общественной службе новостей предупредил аналитик Владимир Ульянов.
Не стоит передавать информацию ботам, так как нам неизвестно, куда она попадет и кому это будет выгодно. Бывают случаи, когда боты имеют доступ к чатам и могут видеть переписку. Поэтому стоит осторожно относиться к использованию ботов. Вопрос о том, является ли утечка переписки чем-то нормальным или нет, остается открытым.
Существует множество разных ботов, и вопрос о том, кто и с какой целью их создал, остается открытым. Например, пользователь может столкнуться с ботом, который запрашивает данные его банковской карты для проведения оплаты. Однако это может быть ловушкой мошенников, которые пытаются украсть личные данные. Информацию стоит отправлять только в случае, если пользователь действительно доверяет создателю бота или источнику, который рассказал о нем.
Тем не менее, есть некоторые нюансы. Мы можем доверять источнику, например, соседу или коллеге по работе. Однако он также может быть обманут ботом или другими людьми. Поэтому передача информации ботам требует особой осторожности, предупредил эксперт.
Боты, созданные злоумышленниками, не смогут украсть информацию, так как имеют ограниченный доступ. Количество данных, которые бот может получить самостоятельно, зависит от настроек приватности пользователя.
Таким образом, нет необходимости бояться нахождения в одном чате с ботом. Однако если пользователь предоставляет боту информацию или он имеет доступ к переписке, то есть риск утечки этой информации.