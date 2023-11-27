Зимнее черенкование роз: особенности и способ проведения

Черенки укладываются в одноразовые фруктовые ящики и покрываются несколькими слоями лутрасила №60, чтобы защитить их от холода. Затем черенки сажаются во влажную и рыхлую почву, при желании можно добавить песка или компоста. Они должны быть установлены под углом 45 градусов, оставляя две почки над поверхностью почвы. Затем черенки поливаются остатками раствора корневина и укрываются парником.