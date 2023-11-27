Зимнее черенкование роз: особенности и способ проведения

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
Для черенкования выбирают черенки роз примерно 20 сантиметров длиной с 4-5 почками. Листья удаляются. Нижний срез делается прямо под почкой, а верхний — косо над почкой на 8-10 миллиметров. Черенки помещаются в раствор корневина на 1-2 часа, предварительно запечатывая верхний срез расплавленным воском от горящей свечи, пишет Pravda.Ru.
Черенки укладываются в одноразовые фруктовые ящики и покрываются несколькими слоями лутрасила №60, чтобы защитить их от холода. Затем черенки сажаются во влажную и рыхлую почву, при желании можно добавить песка или компоста. Они должны быть установлены под углом 45 градусов, оставляя две почки над поверхностью почвы. Затем черенки поливаются остатками раствора корневина и укрываются парником.
Перед проведением черенкования необходимо выбрать подходящее место для посадки, которое будет защищено от солнца летом. Также весной следует продолжать закалку черенков под слоем лутрасила. Важно помнить, что перегрев может нанести больший вред розам, чем заморозки.