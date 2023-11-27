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Мнения американских зрителей о фильме 'Джентльмены удачи'

27 ноября 2023, 08:16
Фильмы из России и СССР успешно привлекают внимание зрителей по всему миру, включая США, пишет Pravda.Ru.

Американский гражданин Тим Болтон после просмотра «Иронии судьбы» высказал свое мнение о персонажах фильма. По его словам, основная проблема заключалась в женщине, и если бы Надя была удалена, то мужчины могли бы лучше друг с другом общаться. Несмотря на культурные различия, американец быстро вник в сюжет и отметил прекрасность русских женщин.

Фильм «Джентльмены удачи» вызвал различные реакции среди американских зрителей. Один из них отметил достоверность тюремных сцен, но несколько моментов вызвали у него недоумение.

Комедия «Ширли-мырли» Владимира Меньшова, признанная лучшей русской комедией 90-х, вызвала некоторое непонимание в США и была описана как «беспорядок».

«В целом фильм состоит из чрезмерной актерской игры и пары сцен, которые заставили меня задуматься: „Подождите… что?!“ — передал слова американец из „Царьграда“.

Тем не менее, общая реакция американских зрителей на советские фильмы в основном положительна, учитывая культурные особенности.

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