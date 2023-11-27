Мнения американских зрителей о фильме 'Джентльмены удачи'

Американский гражданин Тим Болтон после просмотра «Иронии судьбы» высказал свое мнение о персонажах фильма. По его словам, основная проблема заключалась в женщине, и если бы Надя была удалена, то мужчины могли бы лучше друг с другом общаться. Несмотря на культурные различия, американец быстро вник в сюжет и отметил прекрасность русских женщин.