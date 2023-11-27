Катание на коньках: когда и как учить ребенка

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Журналисты Общественной служба новостей разобрались, как научить ребенка кататься на коньках.
Итак, с какого возраста начинать обучение? Физиологически ребенок может стоять на коньках уже в 2 года. Но специалисты рекомендуют начинать в 4 года, ориентируясь не только на возраст, но и на развитие и эмоциональное состояние ребенка.
Если ребенок испытывает интерес к льду и конькам и не боится, это значит, что он готов к обучению. Если малыш пока страшится надевать коньки, то лучше подождать с обучением, чтобы не убрать у него желание кататься на коньках в будущем. Но не стоит затягивать слишком долго, так как чем раньше ребенок начнет учиться, тем быстрее освоится.
Процесс обучения начинается постепенно с первых шагов на коньках вне льда. Первым делом пусть ребенок погуляет по дому в коньках, не доставая лезвия из чехла. Когда он сделает по полу несколько шагов, держась за опору, можно выходить на улицу. Но не стоит сразу бежать на каток, дайте малышу походить по площадке и потренироваться стоять и удерживать равновесие.
Когда ребенок почувствует себя увереннее, можно приступать к освоению отдельных движений. Начните со стойки: попросите малыша поставить ноги так, чтобы расстояние между ними было больше ширины плеч и немного согнуть колени. Руки при этом желательно развести в стороны, а корпус наклонить вперед. Далее пусть ребенок пройдется по квартире, помня о наклоненном корпусе.
Падение — это неизбежная часть обучения. Чтобы ребенку не было страшно падать, нужно научить его технике падения. Чаще всего падение происходит, когда ребенок распрямляет корпус во время остановки. Поэтому всегда напоминайте малышу о наклоненном корпусе и отрабатывайте падения дома на мягкой поверхности.
Важно также научить ребенка правильно вставать после падения. Покажите ему, что нужно сначала встать на четвереньки, опереться на лезвие конька и вытолкнуть тело вперед, чтобы встать.
На начальном этапе сопровождайте ребенка на катке, пока он не почувствует себя увереннее. Первые шаги на льду можно делать вдоль бортика, держась за него. Когда ребенок станет чуть увереннее, дайте ему поддержку в виде клюшки или другого предмета и предложите двигаться вдоль бортика.
Следующий этап — шаги на льду. Предложите ребенку сделать несколько мелких шагов по льду, без скольжения. Это поможет ему привыкнуть к движению на коньках.
Далее можно предложить малышу немного поприседать на льду с разведенными в стороны руками. Это упражнение поможет ему укрепить равновесие.
Когда ребенок поборет страх перед льдом и движение на коньках станет привычным, можно учить его скольжению. Сначала ребенок будет двигаться за взрослым по инерции, не отталкиваясь самостоятельно. Затем научите его правильной технике скольжения, при которой ноги поочередно отталкиваются от поверхности.
Наконец, учите ребенка тормозить. Простейший способ затормозить — сделать упор на пятку ведущей ноги. Научите его выставлять ведущую ногу против движения, опираться на пятку и слегка наклонять корпус назад.
И последний совет: будьте терпеливы и не кричите на ребенка, если у него что-то не получается. Обучение на коньках должно быть интересным и игровым процессом.