Катание на коньках: когда и как учить ребенка

Если ребенок испытывает интерес к льду и конькам и не боится, это значит, что он готов к обучению. Если малыш пока страшится надевать коньки, то лучше подождать с обучением, чтобы не убрать у него желание кататься на коньках в будущем. Но не стоит затягивать слишком долго, так как чем раньше ребенок начнет учиться, тем быстрее освоится.