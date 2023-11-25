Экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее» открылись на выставке «Россия»

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
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Updated Сегодня, 16:32
В открытии экспозиций, на которых можно познакомиться с главными достижениями двух отраслей, участвовали первый зампредседателя российского правительства Андрей Белоусов и главы министерств транспорта и строительства и ЖКХ России Виталий Савельев и Ирек Файзуллин, который также провел экскурсию для детей из новых регионов. Об этом пишет mkset.ru.
На экспозиции Минтранса представлены реалистичная масштабная модель Крымского моста, макеты различных видов судов, а также портальных инспекционно-досмотровых комплексов приграничных пунктов пропуска, интерактивная карта опорной сети автодорог и голографическая 3D-пирамида с визуализацией процессов работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Для посетителей выставки установлены тренажеры для водителей, машинистов и капитанов кораблей. Кроме того, в павильоне разместили спецоборудование, превращающее нарисованные ливреи самолета в трехмерную модель, после чего лайнер взлетает в виртуальном аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского. На мультимедийной инсталляции показаны способы управления архитектурной подсветкой терминала в воздушной гавани Геленджика.
На экспозиции Минстроя «Строим будущее» участники презентовали достижения строительной отрасли и городского хозяйства.
Особое внимание организаторы уделили модернизации туристической инфраструктуры — в интерактивном зале корпорации «Туризм.РФ» гости смогут ознакомиться с несколькими туристическими комплексами в разных субъектах РФ.
Часть экспозиции посвящена восстановлению новых российских регионов. Для донецких детей, приехавших на открытие мероприятия, была проведена экскурсия.
На площадке международной выставки-форума «Россия» представлены главные достижения страны. В ходе ее проведения гостей ожидают культурно-развлекательные мероприятия, а также насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка завершится 12 апреля 2024 года. Ее посещение бесплатное.