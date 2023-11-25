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Экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее» открылись на выставке «Россия»

Экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее» открылись на выставке «Россия»

25 ноября 2023, 16:12
В павильоне № 15 в московском ВДНХ на полях международной выставки-форума «Россия» открылись экспозиции Министерства транспорта «Россия в движении» и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Строим будущее».

В открытии экспозиций, на которых можно познакомиться с главными достижениями двух отраслей, участвовали первый зампредседателя российского правительства Андрей Белоусов и главы министерств транспорта и строительства и ЖКХ России Виталий Савельев и Ирек Файзуллин, который также провел экскурсию для детей из новых регионов. Об этом пишет mkset.ru.

На экспозиции Минтранса представлены реалистичная масштабная модель Крымского моста, макеты различных видов судов, а также портальных инспекционно-досмотровых комплексов приграничных пунктов пропуска, интерактивная карта опорной сети автодорог и голографическая 3D-пирамида с визуализацией процессов работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Для посетителей выставки установлены тренажеры для водителей, машинистов и капитанов кораблей. Кроме того, в павильоне разместили спецоборудование, превращающее нарисованные ливреи самолета в трехмерную модель, после чего лайнер взлетает в виртуальном аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского. На мультимедийной инсталляции показаны способы управления архитектурной подсветкой терминала в воздушной гавани Геленджика.

На экспозиции Минстроя «Строим будущее» участники презентовали достижения строительной отрасли и городского хозяйства.

Особое внимание организаторы уделили модернизации туристической инфраструктуры — в интерактивном зале корпорации «Туризм.РФ» гости смогут ознакомиться с несколькими туристическими комплексами в разных субъектах РФ.

Часть экспозиции посвящена восстановлению новых российских регионов. Для донецких детей, приехавших на открытие мероприятия, была проведена экскурсия.

На площадке международной выставки-форума «Россия» представлены главные достижения страны. В ходе ее проведения гостей ожидают культурно-развлекательные мероприятия, а также насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка завершится 12 апреля 2024 года. Ее посещение бесплатное.

#Общество
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