Экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее» открылись на выставке «Россия»

В открытии экспозиций, на которых можно познакомиться с главными достижениями двух отраслей, участвовали первый зампредседателя российского правительства Андрей Белоусов и главы министерств транспорта и строительства и ЖКХ России Виталий Савельев и Ирек Файзуллин, который также провел экскурсию для детей из новых регионов. Об этом пишет mkset.ru.