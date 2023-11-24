АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в первом заседании клуба «Агросоюз КП»

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:34
Фермерский клуб — это неформальный коммуникационный канал между государством и аграриями, площадка для обмена положительным опытом ведения бизнеса, а также информирования участников рынка и граждан о государственных мерах по обеспечению продовольственной безопасности России.
В состав президиума конференции вошли Александр Стиславский, заместитель министра сельского хозяйства Московской области, Евгений Храбсков, управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса АО СК «РСХБ-Страхование», Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации, Артем Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока, Константин Бабкин, президент российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш», Олег Сирота, председатель Ассоциации «Народный фермер», Екатерина Лучкина, директор Ассоциации мясопеработчиков (АСОМП), Александр Лысковский, соучредитель и президент iFarm (Городские теплицы), Андрей Казаков, исполнительный директор НКО «Национальный союз производителей плодов и овощей», Антон Пушкарев, руководитель по устойчивому развитию бизнеса компании «Сингента», Олеся Носова, главный редактор и генеральный директор Издательского дома «Комсомольская правда». Модератором мероприятия выступил Алексей Иванов, редактор отдела экономики редакции «Комсомольская правда».
Первое заседание прошло в формате круглого стола, слушателями которого стали молодые аграрии, представители крупного агробизнеса, фермерских хозяйств, представители федеральных торговых сетей, отраслевых ассоциаций, компаний по производству удобрений, представители агротуризма.
Выступая с докладом, Евгений Храбсков отметил, что программа страхования на случай ЧС была создана, чтобы сельскохозяйственные товаропроизводители получили простой, быстрый и недорогой механизм получения выплаты, который даст возможность высбодить средства оплаты других нужд хозяйствам. Внутренняя статистика АО СК «РСХБ-Страхование» показывает, что наибольшая доля застрованных от ЧС посевов в страховой компании приходится на представителей среднего бизнеса (49,9%), еще 15% — на КФХ, остальное — за крупными агрохолдингами.
Также спикер подчеркнул, что программа страхования на случай ЧС отличается высокой скоростью осуществления выплат. Средний срок возмещения в АО СК «РСХБ-Страхование» составляет 7 дней с даты получения документов для урегулирования. При этом в сентябре 2023 года в страховой компании минимальный срок перечисления возмещения хозяйствам сократился до 4 дней.
Ссылка на запись конференции здесь.