АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в первом заседании клуба «Агросоюз КП»

Выступая с докладом, Евгений Храбсков отметил, что программа страхования на случай ЧС была создана, чтобы сельскохозяйственные товаропроизводители получили простой, быстрый и недорогой механизм получения выплаты, который даст возможность высбодить средства оплаты других нужд хозяйствам. Внутренняя статистика АО СК «РСХБ-Страхование» показывает, что наибольшая доля застрованных от ЧС посевов в страховой компании приходится на представителей среднего бизнеса (49,9%), еще 15% — на КФХ, остальное — за крупными агрохолдингами.