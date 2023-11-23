Расходы ФОМС составили 73,6% от запланированного объема

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Этот показатель на 4,4% ниже, чем за аналогичный период 2022 года, согласно аналитической записке Счетной палаты о выполнении бюджета ФОМС за первые 9 месяцев 2023 года, пишет Pravda.Ru.
Расходы фонда за этот период составили 2 368 747,4 млн рублей, что соответствует 73,6% годового плана (3 219 312,1 млн рублей) и на 4,4 процентных пункта ниже уровня расходов за девять месяцев 2022 года (78,0%), — говорится в документе.
Это объясняется выделением в 2022 году из бюджета ФОМС территориальным фондам ОМС «увеличенной субвенции в связи с реализацией антикризисных мер правительства РФ по снятию ограничений на размер авансирования фондом медицинских организаций для опережающих поставок лекарств, медицинских изделий и других расходных материалов.
«Практически все расходы (99,9%) за первые 9 месяцев 2023 года приходятся на раздел „Здравоохранение“, из которых 86,9% составили расходы на субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС для финансирования организаций ОМС на территориях субъектов Российской Федерации в размере 2 059 607,7 млн рублей, что составляет 75% утвержденного годового показателя», — отмечается в записке.