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Расходы ФОМС составили 73,6% от запланированного объема

23 ноября 2023, 13:20
С января по сентябрь 2023 года Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) потратил более 2,3 трлн рублей, что составляет 73,6% от запланированного объема.

Этот показатель на 4,4% ниже, чем за аналогичный период 2022 года, согласно аналитической записке Счетной палаты о выполнении бюджета ФОМС за первые 9 месяцев 2023 года, пишет Pravda.Ru.

Расходы фонда за этот период составили 2 368 747,4 млн рублей, что соответствует 73,6% годового плана (3 219 312,1 млн рублей) и на 4,4 процентных пункта ниже уровня расходов за девять месяцев 2022 года (78,0%), — говорится в документе.

Это объясняется выделением в 2022 году из бюджета ФОМС территориальным фондам ОМС «увеличенной субвенции в связи с реализацией антикризисных мер правительства РФ по снятию ограничений на размер авансирования фондом медицинских организаций для опережающих поставок лекарств, медицинских изделий и других расходных материалов.

«Практически все расходы (99,9%) за первые 9 месяцев 2023 года приходятся на раздел „Здравоохранение“, из которых 86,9% составили расходы на субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС для финансирования организаций ОМС на территориях субъектов Российской Федерации в размере 2 059 607,7 млн рублей, что составляет 75% утвержденного годового показателя», — отмечается в записке.

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