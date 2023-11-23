Расходы ФОМС составили 73,6% от запланированного объема

«Практически все расходы (99,9%) за первые 9 месяцев 2023 года приходятся на раздел „Здравоохранение“, из которых 86,9% составили расходы на субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС для финансирования организаций ОМС на территориях субъектов Российской Федерации в размере 2 059 607,7 млн рублей, что составляет 75% утвержденного годового показателя», — отмечается в записке.