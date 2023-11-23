Как выбрать и в каких цветах украсить елку на Новый год — 2024

В последние годы россияне все чаще отдают предпочтение искусственным елям. Дело, в частности, в том, что это позволяет значительно экономить, храня елку дома и не задумываясь о ее покупке каждый год. Кроме того, интернет-магазины Ёлка Тренд предлагают покупателям широкий ассортимент искусственных елок с доставкой по Омску и области. При этом искусственное дерево недорого стоит, а его хвоя не колется, поэтому его проще наряжать.