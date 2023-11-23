Как выбрать и в каких цветах украсить елку на Новый год — 2024

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Updated Сегодня, 02:30
В последние годы россияне все чаще отдают предпочтение искусственным елям. Дело, в частности, в том, что это позволяет значительно экономить, храня елку дома и не задумываясь о ее покупке каждый год. Кроме того, интернет-магазины Ёлка Тренд предлагают покупателям широкий ассортимент искусственных елок с доставкой по Омску и области. При этом искусственное дерево недорого стоит, а его хвоя не колется, поэтому его проще наряжать.
Среди множества цветов и типов конструкции искусственных елок следует обратить внимание на несколько параметров:
Нередко россияне останавливают выбор и на узких елях, которые выглядят утонченно, но при этом они не выглядят натурально.
Не только в интернет-магазинах, но и в супермаркетах Омска можно приобрести искусственные елки из разных материалов:
У литых искусственных елок стоимость выше, чем у ПВХ.
Литые искусственные ели выглядят достаточно реалистично, их ветки, выплавляемые в специальных формах, изготовлены из полиэтилена. Все элементы профессионально окрашиваются, иглам придается изогнутая форма, при этом они располагаются под определенным углом к веткам.
Новогодние искусственные ели представлены в интернет-магазинах Омска в широком ассортименте, на ряд товаров покупателям предоставляются скидки.
Кроме того, в городе открываются новогодние базары — на них можно найти как живые, так и искусственные елки. Также на сайтах частных объявлений иногда предлагаются искусственные елки б/у.
Наряжая елку, многие предпочитают ориентироваться на символ наступающего года — в 2024 году это Зеленый Деревянный Дракон, к цветам которого относятся зеленый, а также оттенки золотого и красного, серебристый, сиреневый и серый цвета.
При подборе елочных украшения рекомендуется учитывать и цвет самой ели.
Универсальным вариантом может стать использование в декоре золотистых и зеленых игрушек.
Кроме того, елку можно обработать пудрой аналогичного оттенка.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ЗД. 15/2, ПОМЕЩ. 102, НОВОСИБИРСК, ГОРОД НОВОСИБИРСК, Новосибирская область, Россия, 630132
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