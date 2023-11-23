Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:30

Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

Как выбрать и в каких цветах украсить елку на Новый год — 2024

Как выбрать и в каких цветах украсить елку на Новый год — 2024

23 ноября 2023, 02:30
Фото: Midjourney
Как выбрать и в каких цветах украсить елку на Новый год — 2024
Реклама. ООО «ЁЛКА ТРЕНД» . erid: LjN8KDUpK
Как выбрать цвет и тип искусственной елки и как правильно украшать ее к новому, 2024 году с учетом его символа — Зеленого Деревянного Дракона? Разобраться, на каких украшениях стоит остановить свой выбор в этом году, — совсем несложно.

Как выбрать хорошую искусственную ель

В последние годы россияне все чаще отдают предпочтение искусственным елям. Дело, в частности, в том, что это позволяет значительно экономить, храня елку дома и не задумываясь о ее покупке каждый год. Кроме того, интернет-магазины Ёлка Тренд предлагают покупателям широкий ассортимент искусственных елок с доставкой по Омску и области. При этом искусственное дерево недорого стоит, а его хвоя не колется, поэтому его проще наряжать.

Среди множества цветов и типов конструкции искусственных елок следует обратить внимание на несколько параметров:

  • рассмотреть тип фиксации веток и форму елки;
  • учесть, какой должна быть высота новогодней елки, оценить диаметры ее ярусов;
  • оценить наличие дополнительных украшений — гирлянд, искусственного снега и прочего.

Нередко россияне останавливают выбор и на узких елях, которые выглядят утонченно, но при этом они не выглядят натурально.

Не только в интернет-магазинах, но и в супермаркетах Омска можно приобрести искусственные елки из разных материалов:

  • ПВХ — недорогие, объемные и достаточно декоративные;
  • леска — эти ели, больше похожие на сосны, выглядят плотными и пушистыми.

У литых искусственных елок стоимость выше, чем у ПВХ.

Главные плюсы литой елкиГлавные плюсы литой елки
Главные плюсы литой елки
Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

Главные плюсы литой елки

Литые искусственные ели выглядят достаточно реалистично, их ветки, выплавляемые в специальных формах, изготовлены из полиэтилена. Все элементы профессионально окрашиваются, иглам придается изогнутая форма, при этом они располагаются под определенным углом к веткам.

Где приобрести недорогую ель в Омске: интернет-магазины и не толькоГде приобрести недорогую ель в Омске: интернет-магазины и не только
Где приобрести недорогую ель в Омске: интернет-магазины и не только
Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

Где приобрести недорогую ель в Омске: интернет-магазины и не только

Новогодние искусственные ели представлены в интернет-магазинах Омска в широком ассортименте, на ряд товаров покупателям предоставляются скидки.

Кроме того, в городе открываются новогодние базары — на них можно найти как живые, так и искусственные елки. Также на сайтах частных объявлений иногда предлагаются искусственные елки б/у.

Как выбрать цвет новогодних украшенийКак выбрать цвет новогодних украшений
Как выбрать цвет новогодних украшений
Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

Как выбрать цвет новогодних украшений

Наряжая елку, многие предпочитают ориентироваться на символ наступающего года — в 2024 году это Зеленый Деревянный Дракон, к цветам которого относятся зеленый, а также оттенки золотого и красного, серебристый, сиреневый и серый цвета.

При подборе елочных украшения рекомендуется учитывать и цвет самой ели.

Универсальным вариантом может стать использование в декоре золотистых и зеленых игрушек.

Кроме того, елку можно обработать пудрой аналогичного оттенка.



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ЗД. 15/2, ПОМЕЩ. 102, НОВОСИБИРСК, ГОРОД НОВОСИБИРСК, Новосибирская область, Россия, 630132

ОГРН/ ОГРНИП 1215400037819

Подпишитесь
В два раза дешевле. Для аварийного детсада в Омской области нашелся покупатель
Сегодня, 05:56
Мастер по клубнике в шоколаде и багермейстер. Какие редкие вакансии открыты в Омске
Сегодня, 02:46
В Омской области отключили воду из-за низкого уровня Иртыша и холодной погоды
Сегодня, 03:14
900 граммов сладостей. Омская область закупит детские подарки на 19,6 млн рублей
Сегодня, 03:58
Форварды и капитан омского «Авангарда» вновь возглавили рейтинг лучших игроков КХЛ
Сегодня, 04:02
Выкинули на мороз. В Омской области подростка выгнали из маршрутки посреди трассы
Сегодня, 05:59