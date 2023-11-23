Алексей Варятченко рассказал о нехватке кадров в отрасли БАС

«Мой прогноз — все получится. Учитывая то, какие ресурсы задействованы. В России эта индустрия получила значительное внимание как со стороны правительства, так и частных инвесторов. Президент Владимир Путин поручил реализовать нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем», — напомнил он. Этот нацпроект начнет работу уже с начала следующего года. К выполнению задачи будут подключены профильные министерства, в числе которых Минтранс, Минпромторг и Минобрнауки, а также к ним присоединятся основные производители БАС, отраслевые эксперты, Фонд поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». К настоящему моменту, сообщил гендиректор ООО «БАС», в отрасли уже провели серьезную работу: сформированы паспорта федеральных проектов, обозначены целевые показатели, определены источники финансирования.