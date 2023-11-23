Алексей Варятченко рассказал о нехватке кадров в отрасли БАС

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 08:59
Своими прогнозами относительно перспектив отрасли в беседе с коррекспондентом «Новых Известий» поделился гендиректор ООО «Беспилотные авиационные системы» («БАС») Алексей Варятченко.
«Мой прогноз — все получится. Учитывая то, какие ресурсы задействованы. В России эта индустрия получила значительное внимание как со стороны правительства, так и частных инвесторов. Президент Владимир Путин поручил реализовать нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем», — напомнил он. Этот нацпроект начнет работу уже с начала следующего года. К выполнению задачи будут подключены профильные министерства, в числе которых Минтранс, Минпромторг и Минобрнауки, а также к ним присоединятся основные производители БАС, отраслевые эксперты, Фонд поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». К настоящему моменту, сообщил гендиректор ООО «БАС», в отрасли уже провели серьезную работу: сформированы паспорта федеральных проектов, обозначены целевые показатели, определены источники финансирования.
Спрос на БАС продемонстрировал рост, однако для эффективной работы с этими системами требуются квалифицированные специалисты, подчеркнул Варятченко. При этом быстрые темпы технологического развития в сфере беспилотных авиационных систем требуют не просто обучения, а постоянного переобучения. Ведь прогресс в отрасли связан с непрерывным повышением квалификации. Нельзя допускать, чтобы нехватка высококвалифицированных специалистов привела к ограничениям существующих огромных возможностей для роста отрасли.
Поэтому именно кадровую проблему руководитель «БАС» назвал главной преградой на пути к развитию отрасли.
Также он отметил важность определения правил игры в правовом поле и подготовки кадров на всех уровнях, создания нормативно-технической базы и определения мер поддержки новой отрасли. На фоне расширения сферы применения БАС особенно остро чувствуется необходимость введения стандартов обеспечения безопасности полетов, внедрения регуляторных механизмов.
Алексей Варятченко также рассказал о своем выступлении на конференции в рамках «Транспортной недели». Доклад был посвящен перспективам развития отрасли БАС в нашей стране. Гендиректор «БАС» поделился с коллегами информацией о мировых трендах, уже существующих и появляющихся сценариях применения беспилотных авиасистем. Также он рассказал о планах ООО «БАС» относительно формирования флота: здесь планируют закупить беспилотные версии вертолетов Ка-226 и Ми-2. Беспилотные версии вертолетов Ка-226 и Ми-2 являются инновационными разработками в данной сфере и уникальны тем, что могут выполнять сложные операции без присутствия пилотов на борту, подвел итог Алексей Варятченко.
Он также указал, что от уровня понимания организацией или ведомством задач использования БАС зависит, насколько быстро им удастся внедрить в свои технологические карты этот новый инструмент.
«Мы, в свою очередь, помогаем клиентам рассчитать эффективность новой услуги, создаем экономические модели для разных сценариев применения БАС, проводим большое число обучающих мероприятий», — заявил Алексей Варятченко.