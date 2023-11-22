Врач: Храп может привести к серьезным заболеваниям

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Она объяснила, что храп может привести к повышенному давлению и нарушению кровообращения в мозге, что в свою очередь увеличивает риск развития инсульта и инфаркта.
Попова рекомендует следующие способы избавления от храпа: снижение веса, отказ от употребления алкоголя и курения, поддержание здорового и активного образа жизни. Она также советует не спать на спине и поддерживать влажность воздуха в помещении.
Ранее врач-невролог уже рассказывал о самой полезной позе для сна.
Для решения проблемы храпа могут быть полезны специальные устройства, которые надеваются на верхние и нижние зубы. Эти устройства требуют консультации врача.
Также специалисты рекомендуют использовать процедуры, которые помогают уменьшить просвет в носовой полости.
«Например, можно применять спреи для носа или проводить операции по поправке носовой перегородки и уменьшению размера носовых раковин… Также полезно делать комплекс упражнений, который помогает укрепить мышцы гортани и лица», — сообщила отоларинголог «Вечерняя Москва».