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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Врач: Храп может привести к серьезным заболеваниям

22 ноября 2023, 12:47
Методы, которые помогут избавиться от храпа во время сна, были перечислены врачом-отоларингологом и гомеопатом Светланой Поповой, пишет Pravda.Ru.

Она объяснила, что храп может привести к повышенному давлению и нарушению кровообращения в мозге, что в свою очередь увеличивает риск развития инсульта и инфаркта.

Попова рекомендует следующие способы избавления от храпа: снижение веса, отказ от употребления алкоголя и курения, поддержание здорового и активного образа жизни. Она также советует не спать на спине и поддерживать влажность воздуха в помещении.

Ранее врач-невролог уже рассказывал о самой полезной позе для сна.

Для решения проблемы храпа могут быть полезны специальные устройства, которые надеваются на верхние и нижние зубы. Эти устройства требуют консультации врача.

Также специалисты рекомендуют использовать процедуры, которые помогают уменьшить просвет в носовой полости.

«Например, можно применять спреи для носа или проводить операции по поправке носовой перегородки и уменьшению размера носовых раковин… Также полезно делать комплекс упражнений, который помогает укрепить мышцы гортани и лица», — сообщила отоларинголог «Вечерняя Москва».

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