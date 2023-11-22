Президент России приглашает молодежь всего мира на Всемирный фестиваль

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в начале марта 2024 года в Сочи, согласно указу президента России Владимира Путина, мероприятие нацелено на развитие международного молодежного сотрудничества. Оно будет проходить на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года, а региональная программа охватит 30 городов России и пройдет с 10 по 17 марта 2024 года.