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Президент России приглашает молодежь всего мира на Всемирный фестиваль

Президент России приглашает молодежь всего мира на Всемирный фестиваль

22 ноября 2023, 09:12
Фото: kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к участникам предстоящего Всемирного фестиваля молодежи, который через ровно 100 дней откроется в Сочи.

Он подчеркнул, что данное мероприятие предоставит молодежи из разных уголков мира уникальную возможность узнать Россию во всем ее многообразии — природном, культурном и национальном, а также познакомиться с ее главным богатством — талантливыми и целеустремленными людьми, передает 56orb.ru.

Президент отметил, что молодежь способна решать самые сложные задачи для блага своей страны и добиваться высоких результатов. Путин сообщил, что уже поступило более 250 тысяч заявок от молодых людей из 183 стран.

Он выразил восхищение масштабом такого интереса к России и подчеркнул, что дружба и уважение объединяют молодых людей независимо от их государственной принадлежности и местоположения.

Президент также подчеркнул, что Россия предоставляет широкие возможности для молодежи, позволяя им реализовывать свой потенциал в нашей огромной стране. Он подчеркнул, что молодежь — это будущее страны.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в начале марта 2024 года в Сочи, согласно указу президента России Владимира Путина, мероприятие нацелено на развитие международного молодежного сотрудничества. Оно будет проходить на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года, а региональная программа охватит 30 городов России и пройдет с 10 по 17 марта 2024 года.

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