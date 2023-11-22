Президент России приглашает молодежь всего мира на Всемирный фестиваль

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Он подчеркнул, что данное мероприятие предоставит молодежи из разных уголков мира уникальную возможность узнать Россию во всем ее многообразии — природном, культурном и национальном, а также познакомиться с ее главным богатством — талантливыми и целеустремленными людьми, передает 56orb.ru.
Президент отметил, что молодежь способна решать самые сложные задачи для блага своей страны и добиваться высоких результатов. Путин сообщил, что уже поступило более 250 тысяч заявок от молодых людей из 183 стран.
Он выразил восхищение масштабом такого интереса к России и подчеркнул, что дружба и уважение объединяют молодых людей независимо от их государственной принадлежности и местоположения.
Президент также подчеркнул, что Россия предоставляет широкие возможности для молодежи, позволяя им реализовывать свой потенциал в нашей огромной стране. Он подчеркнул, что молодежь — это будущее страны.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет в начале марта 2024 года в Сочи, согласно указу президента России Владимира Путина, мероприятие нацелено на развитие международного молодежного сотрудничества. Оно будет проходить на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года, а региональная программа охватит 30 городов России и пройдет с 10 по 17 марта 2024 года.