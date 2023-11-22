Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Невролог назвала симптомы и меры профилактики деменции

22 ноября 2023, 12:51
Специалист в области медицины и неврологии Светлана Дума рассказала о признаках деменции и способах ее предотвращения, пишет Pravda.Ru.

По словам доктора, деменция чаще всего встречается у пожилых людей, но возможны случаи развития этого заболевания и в более молодом возрасте. Ученый отметила, что есть определенные признаки, которые помогают выявить данное заболевание, такие как путаница во времени и пространстве. Человек может запутаться в сезонах или потерять ориентацию вокруг.

Светлана Дума подчеркнула, что симптомы деменции, выявленные на стадии умеренной, сокращают продолжительность жизни человека в среднем на 7-8 лет. Однако, если болезнь обнаруживается на стадии умеренных когнитивных расстройств, это может значительно улучшить качество жизни пациента. Врач отметила важность раннего определения признаков и своевременного обращения за медицинской помощью. Информация предоставлена изданием «В Татарстане».

Подпишитесь
Могут и поменять. Новых министров Омской области приняли на службу только на один год
Сегодня, 09:16
Панические атаки и головокружения. Омичей предупредили о магнитных бурях в декабре
Сегодня, 06:47
Депутаты Омского городского Совета одобрили бюджет на 2024 год
Сегодня, 06:22
Необычные гости. По центру Тары решила прогуляться лиса
Сегодня, 09:14
Кравец рассказал, когда вратарь Павел Хомченко появится в воротах омского «Авангарда»
Вчера, 18:45
Продолжительно болел. Скончался ветеран омского УФСИН Константин Сенокосов
Сегодня, 06:23