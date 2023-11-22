Невролог назвала симптомы и меры профилактики деменции

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
По словам доктора, деменция чаще всего встречается у пожилых людей, но возможны случаи развития этого заболевания и в более молодом возрасте. Ученый отметила, что есть определенные признаки, которые помогают выявить данное заболевание, такие как путаница во времени и пространстве. Человек может запутаться в сезонах или потерять ориентацию вокруг.
Светлана Дума подчеркнула, что симптомы деменции, выявленные на стадии умеренной, сокращают продолжительность жизни человека в среднем на 7-8 лет. Однако, если болезнь обнаруживается на стадии умеренных когнитивных расстройств, это может значительно улучшить качество жизни пациента. Врач отметила важность раннего определения признаков и своевременного обращения за медицинской помощью. Информация предоставлена изданием «В Татарстане».