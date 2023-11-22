Невролог назвала симптомы и меры профилактики деменции

По словам доктора, деменция чаще всего встречается у пожилых людей, но возможны случаи развития этого заболевания и в более молодом возрасте. Ученый отметила, что есть определенные признаки, которые помогают выявить данное заболевание, такие как путаница во времени и пространстве. Человек может запутаться в сезонах или потерять ориентацию вокруг.