АКРА повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Напомним, в июле текущего года АКРА улучшило прогноз по рейтингу банка А+(RU) до «Позитивного».
В отчете рейтингового агентства говорится, что решение обусловлено «повышением оценки бизнес-профиля банка при сохранении сильной позиции по капиталу, адекватной позиции по фондированию и ликвидности, а также консервативной оценки риск-профиля».
Эксперты агентства акцентируют внимание на стабильно высоких финансовых результатах банка и росте его активов. Так, на начало октября текущего года активы банка выросли до 823,8 млрд рублей, а чистая прибыль составила 13,8 млрд рублей. По итогам прошлого года Новикомбанк вошел в пятерку банков — лидеров РФ по размеру чистой прибыли.
В АКРА также отмечают, что в рамках текущей модели развития банка сформирован кредитный портфель, характеризующийся хорошим качеством.
Напомним, что основным направлением деятельности Новикомбанка является качественное и бесперебойное финансирование многих ведущих отечественных промышленных компаний. В своей работе банк применяет все имеющиеся инструменты господдержки для помощи предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности. В их числе — уменьшение стоимости обслуживания кредитов.
В текущем году Новикомбанк продолжает направлять ресурсы на созданные с акционером собственные преференциальные программы финансирования для поддержки компаний, которые выполняют задачи, связанные с достижением технологического суверенитета.
В долгосрочной стратегии развития банка предусмотрено дальнейшее укрепление его влияния как универсальной кредитной организации, что благотворно скажется на увеличении объема активов банка, усилении их диверсификации и поступательном росте операционных доходов.
Председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева считает, что новая ступень рейтинга не только повысит эффективность вложений акционера, направляемых на поддержку промышленности, но и позволит банку в дальнейшем обеспечивать лучшие условия финансирования предприятиям в контуре «Ростеха» и российской промышленности в целом.