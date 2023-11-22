АКРА повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка

Эксперты агентства акцентируют внимание на стабильно высоких финансовых результатах банка и росте его активов. Так, на начало октября текущего года активы банка выросли до 823,8 млрд рублей, а чистая прибыль составила 13,8 млрд рублей. По итогам прошлого года Новикомбанк вошел в пятерку банков — лидеров РФ по размеру чистой прибыли.