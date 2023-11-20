Сомнолог поделился секретами, как быстро уснуть и избежать бессонницы

У некоторых людей засыпание требует значительного времени, в то время как другим оно дается легко. Врач-сомнолог Павел Кудинов поделился причинами, почему возникают трудности с засыпанием, и способами их устранения.