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Сомнолог поделился секретами, как быстро уснуть и избежать бессонницы

20 ноября 2023, 12:19
У некоторых людей засыпание требует значительного времени, в то время как другим оно дается легко. Врач-сомнолог Павел Кудинов поделился причинами, почему возникают трудности с засыпанием, и способами их устранения.

Специалист подчеркнул, что одним из наилучших способов быстрого засыпания является установление регулярного режима сна, при котором человек ложится спать и просыпается в одно и то же время, пишет Pravda.Ru.

«Это не требует особых усилий, просто следуйте установленному расписанию сна, просыпайтесь приблизительно в одно и то же время, и ваш организм начнет привыкать. Это имеет множество позитивных эффектов, включая профилактику бессонницы», — пояснил сомнолог в интервью Pravda.Ru.

Для тех, кто предпочитает засыпать по своему желанию, специалист рекомендует создавать ритуалы перед сном. Среди таких ритуалов могут быть снижение температуры в комнате, принятие душа и медитативные практики.

«Важно просто попробовать и выбрать то, что подходит конкретно вам больше всего», — заключил Кудинов.

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