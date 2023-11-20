Сомнолог поделился секретами, как быстро уснуть и избежать бессонницы

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Специалист подчеркнул, что одним из наилучших способов быстрого засыпания является установление регулярного режима сна, при котором человек ложится спать и просыпается в одно и то же время, пишет Pravda.Ru.
«Это не требует особых усилий, просто следуйте установленному расписанию сна, просыпайтесь приблизительно в одно и то же время, и ваш организм начнет привыкать. Это имеет множество позитивных эффектов, включая профилактику бессонницы», — пояснил сомнолог в интервью Pravda.Ru.
Для тех, кто предпочитает засыпать по своему желанию, специалист рекомендует создавать ритуалы перед сном. Среди таких ритуалов могут быть снижение температуры в комнате, принятие душа и медитативные практики.
«Важно просто попробовать и выбрать то, что подходит конкретно вам больше всего», — заключил Кудинов.