«Сделано в России»: почему российские виноделы на пике популярности в РФ

Вадим Дробиз, руководитель Центра исследования федерального и регионального рынка алкоголя, выразил уверенность в том, что отечественное вино успешно конкурирует с импортной продукцией. Он подчеркнул: «Конечно, наше вино не уступает. В большинстве случаев импортное вино — это в первую очередь бренд. Потребители ведь не пьют иностранное вино. Они пьют „этикетку“, наслаждаются впечатлениями, которые они получают от изучения этикетки на бутылке, от надписей на французском, итальянском, испанском языках».