«Сделано в России»: почему российские виноделы на пике популярности в РФ

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Основное лидерство в росте доли отечественных вин занимают российские игристые вина. На полках магазинов они составляют около 70% данного сегмента рынка, оставляя зарубежным винам менее трети рынка, пишет Pravda.Ru.
Вадим Дробиз, руководитель Центра исследования федерального и регионального рынка алкоголя, выразил уверенность в том, что отечественное вино успешно конкурирует с импортной продукцией. Он подчеркнул: «Конечно, наше вино не уступает. В большинстве случаев импортное вино — это в первую очередь бренд. Потребители ведь не пьют иностранное вино. Они пьют „этикетку“, наслаждаются впечатлениями, которые они получают от изучения этикетки на бутылке, от надписей на французском, итальянском, испанском языках».
Одной из главных причин успешного развития виноградарства и виноделия в России эксперты называют принятый четыре года назад федеральный закон, определяющий политику импортозамещения в этой сфере.