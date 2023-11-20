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Диетолог предупреждает: Чрезмерное употребление мандаринов может вызвать аллергию

20 ноября 2023, 06:55
Диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова поделилась с ИА Регнум своими рекомендациями относительно употребления мандаринов, предостерегая от возможных проблем со здоровьем, пишет Pravda.Ru.

Врач обратила внимание на то, что этот цитрусовый плод может вызвать аллергическую реакцию, которая может проявиться по-разному у разных людей. У одних аллергия может появиться после употребления всего одного мандарина, у других — после употребления целого пакета фруктов. В целом, Разаренова рекомендует употреблять не более 2-3 мандаринов в день и воздерживаться от чрезмерного потребления фруктов для тех, кто имеет предрасположенность к аллергии.

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