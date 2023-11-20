Диетолог предупреждает: Чрезмерное употребление мандаринов может вызвать аллергию

Врач обратила внимание на то, что этот цитрусовый плод может вызвать аллергическую реакцию, которая может проявиться по-разному у разных людей. У одних аллергия может появиться после употребления всего одного мандарина, у других — после употребления целого пакета фруктов. В целом, Разаренова рекомендует употреблять не более 2-3 мандаринов в день и воздерживаться от чрезмерного потребления фруктов для тех, кто имеет предрасположенность к аллергии.