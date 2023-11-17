Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Во Всероссийском обществе слепых случился очередной скандал

Во Всероссийском обществе слепых случился очередной скандал

17 ноября 2023, 07:27
Фото: 1MI
На ютуб-канале «Взгляд слепых» вышло открытое видеообращение инвалидов по зрению, которых лишили помещения.

Более 10 человек в своем открытом обращении от имени негосударственного учреждения «Музыкально-эстрадно-реабилитационный центр» (МЭРЦ) просят мэра Москвы Сергея Собянина вмешаться в ситуацию и оставить им помещение в культурно-спортивном реабилитационном центре Всероссийского общества слепых (ВОС).

В интервью «Аргументам недели» гендиректор МЭРЦ Алексей Черемуш рассказал, что это помещение организация занимала 53 года — с момента ввода здания в эксплуатацию.

«МЭРЦ — это старейшая, с богатой 80-летней историей, профессиональная организация музыкантов. А ведь мы еще аренду платили. Конечно, аренда не по коммерческим ценам, а им нужна коммерческая. Но дело даже не в этом: идет сведение личных счетов президента Всероссийского общества слепых непосредственно с нами. В общем, идет серьезное противостояние в правовом и гражданском поле», — считает Черемуш.

В то же время ВОС направило на имя Алексея Черемуша письмо, в котором говорится о необходимости проведения ремонтных работ в арендуемых МЭРЦ помещениях. Этим общество обосновало расторжение договора аренды с 31 октября 2023 года.

«В ближайшее время ВОС постарается изыскать возможность альтернативного размещения МЭРЦ в городе Москве для того, чтобы работающие инвалиды по зрению продолжали осуществлять свою деятельность по музыкальному сопровождению ритуалов прощания в залах московских крематориев. Предлагаем решить вопросы занятости инвалидов путем переговоров и обсуждения возможных решений», — говорится в письме за подписью вице-президента ВОС Дмитрия Котенева.

Котенев также в разговоре с журналистами отметил, что МЭРЦ не платил вообще никакой аренды по договору, а только оплачивал коммунальные услуги. По его словам, договор с ГБУ «Ритуал», где работают музыканты из МЭРЦ, Черемуш перевел на свое новое юридическое лицо — ЧУ МЭРЦ ОООИ-РАНСиС.

При этом НУ МЭРЦ является дочерней организацией Московского отделения ВОС и подчиненна юридически и финансово Всероссийскому обществу слепых. Прибыль от ее деятельности должна направляться на поддержку инвалидов и уставные цели ВОС. А ЧУ МЭРЦ ОООИ-РАНСиС, в свою очередь, никакого отношения к ВОС не имеет.

«ОргАны, на которых играют музыканты-инвалиды, были куплены в свое время на средства Всероссийского общества слепых. То есть сейчас Черемуш использует имущество ВОС, но деньги получает на свою или аффилированную с собой компанию. И тем не менее, мы подобрали помещение в Москве, чтобы инвалиды-музыканты там комфортно себя чувствовали — нас беспокоит именно их комфорт, а не их одиозного руководителя Черемуша», — подчеркнул Дмитрий Котенев.

Однако, по его словам, Алексей Черемуш уклоняется от любого диалога по этому вопросу, а всплывшее в интернете видеообращение выглядит сфабрикованным: среди более чем десятка заявителей сотрудники ВОС не увидели ни одного музыканта МЭРЦ и узнали только двух москвичей — инвалидов по зрению. Хотя несколько из них в обращении назвали себя работниками МЭРЦ.

В то же время незрячие музыканты в своем видео напоминают, что здание изначально строилось для незрячих и в том числе на их отчисления. Еще в 80-х годах МЭРЦ занимал в здании половину третьего этажа, а сейчас — только два небольших кабинета. Заявители возмущены тем, что многие помещения сдаются в аренду организациям, которые не имеют к ВОС никакого отношения.

Известно, что конфликт между руководствами ВОС и МЭРЦ набирает обороты десятилетиями. Алексея Черемуша поддерживает Олег Смолин — депутат Госдумы от КПРФ и бывший вице-президент ВОС. Вместе они участвуют в судах против организации, оспаривая выборы президента общества, который был избран в 2021 году с результатом 82% «за». Олег Смолин с Алексеем Черемушем выступали и против предыдущего президента ВОС, скончавшегося в 2021 году. Считается, что Смолин хотел сам возглавить В ОС.

В мэрии Москвы на видеообращение пока не отреагировали.

#Общество#Россия#Москва
Подпишитесь
Грозит административка. В омской прокуратуре проверили ОмГУ из-за нарушения закона
Вчера, 08:01
Гололед и опасный ветер. Снежная буря обрушится на Омскую область в ближайшее время
Сегодня, 05:50
Герб на кедровом орешке. Омский микроминиатюрист изобразил символ Иркутской области
Сегодня, 01:49
Торги провалились. В Омске не нашли желающих достроить элитный дом на улице Тарской
Сегодня, 02:20
Еще одна стройка депутата Татояна. На Овощном проезде в Омске появится хозкорпус
Сегодня, 06:19
«Человек-легенда». Скончался бывший тренер омского ФК «Иртыш» Корней Шперлинг
Сегодня, 03:17