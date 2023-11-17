Во Всероссийском обществе слепых случился очередной скандал

В то же время незрячие музыканты в своем видео напоминают, что здание изначально строилось для незрячих и в том числе на их отчисления. Еще в 80-х годах МЭРЦ занимал в здании половину третьего этажа, а сейчас — только два небольших кабинета. Заявители возмущены тем, что многие помещения сдаются в аренду организациям, которые не имеют к ВОС никакого отношения.