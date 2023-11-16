Элиссан Шандалович: ЗС Карелии в первом чтении приняло бюджет на 2024 год

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
По проекту закона, доходы бюджета в 2024 году ожидаются в объеме 68,7 миллиарда рублей, расходы — 67 миллиардов рублей. Известно, что профицит бюджета при этом предусмотрен в размере 1,7 миллиарда рублей. Об этом информирует karelinform.
Среди заявленных приоритетов документа — оплата труда жителей региона, работающих в бюджетной сфере, социальная помощь гражданам, выполнение национальных, а также новых инвестиционных и инфраструктурных проектов.
«Бюджет должен отвечать на два главных вопроса — это исполнение всех социальных обязательств, которые предусмотрены нашими и федеральными нормативными актами, а также развитие нашей республики», — отметил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.
В процессе рассмотрения проекта бюджета во втором чтении основные показатели документа предполагается скорректировать с учетом дополнительных средств из федерального бюджета.
Спикер парламента рассказал, что 16 ноября в Госдуме при рассмотрении проекта федерального бюджета во втором чтении в документ были включены средства на строительство онкологического диспансера в Петрозаводске.
«Их в бюджете пока мы не прописали, но эти средства будут. И это огромная заслуга нашего депутата в Госдуме Валентины Николаевны Пивненко», — заявил Элиссан Шандалович. Он также выразил убежденность в том, что скоро станет известно и о позитивной динамике по другим направлениям.
Как следует из проекта регионального бюджета, более 42 миллиардов рублей, или 63% от совокупного объема расходов, будет перечислено на выполнение социальных обязательств. На реализацию 11 национальных проектов выделят 10,5 миллиарда рублей, из них 6,2 миллиарда — из федерального бюджета. Расходы дорожного фонда заложены в размере 12,8 миллиарда рублей.
В завершение своего выступления Элиссан Шандалович указал, что бюджет — это живой документ, на протяжении всего года в него приходится регулярно вносить изменения. Так что бюджет, который утверждают в первом чтении, далеко не тот, с которым предполагается завершить год, добавил он.
Второе чтение законопроекта намечено на 7 декабря.