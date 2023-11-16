Элиссан Шандалович: ЗС Карелии в первом чтении приняло бюджет на 2024 год

В завершение своего выступления Элиссан Шандалович указал, что бюджет — это живой документ, на протяжении всего года в него приходится регулярно вносить изменения. Так что бюджет, который утверждают в первом чтении, далеко не тот, с которым предполагается завершить год, добавил он.