Ожидается рост объема производства игристых вин до 10% к концу года

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
По словам директора Всемирной организации винного туризма по России Леонида Поповича, производство игристого вина в стране может удовлетворить спрос и без импорта. В 2022 году объем производства игристых вин в России вырос на 42% по сравнению с предыдущим годом.
Эксперт указал, что к концу текущего года объем производства может вырасти до 10%. Ожидается, что цены на отечественные игристые вина не подорожают и будут более доступны для покупателей, чем иностранные.