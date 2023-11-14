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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Ожидается рост объема производства игристых вин до 10% к концу года

14 ноября 2023, 12:07
В связи с повышением ввозных пошлин на иностранное вино, доля отечественных вин на рынке выросла до 53,8%. Продажа различных видов вина и шампанского увеличилась на 6,7% за первые 10 месяцев 2023 года, пишет Pravda.Ru.

По словам директора Всемирной организации винного туризма по России Леонида Поповича, производство игристого вина в стране может удовлетворить спрос и без импорта. В 2022 году объем производства игристых вин в России вырос на 42% по сравнению с предыдущим годом.

Эксперт указал, что к концу текущего года объем производства может вырасти до 10%. Ожидается, что цены на отечественные игристые вина не подорожают и будут более доступны для покупателей, чем иностранные.

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