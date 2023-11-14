Демограф рассказал о сокращении населения России на треть каждые 30 лет

По словам специалиста, в настоящее время средняя рождаемость в России примерно такая же, как в Евросоюзе и других развитых странах. Он отметил, что российские женщины в среднем становятся мамами в 26 лет, что является более молодым возрастом по сравнению со странами Европы, США и другими развитыми странами. В Тыве, Дагестане, Чечне и Забайкалье рождают первого ребенка еще раньше. Белоруссия, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан и Казахстан также имеют раннюю рождаемость.