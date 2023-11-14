Демограф рассказал о сокращении населения России на треть каждые 30 лет

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Об этом сообщил независимый демограф Алексей Ракша в интервью Общественной службе новостей.
По словам специалиста, в настоящее время средняя рождаемость в России примерно такая же, как в Евросоюзе и других развитых странах. Он отметил, что российские женщины в среднем становятся мамами в 26 лет, что является более молодым возрастом по сравнению со странами Европы, США и другими развитыми странами. В Тыве, Дагестане, Чечне и Забайкалье рождают первого ребенка еще раньше. Белоруссия, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан и Казахстан также имеют раннюю рождаемость.
Однако Ракша утверждает, что призывы «рожать раньше, чтобы родить больше» не имеют особого значения. Количество детей в семье зависит от культурных установок, примера родителей, религии, условий жизни и государственной политики по поддержке семей с детьми.
Если уровень рождаемости останется на текущем уровне до конца столетия, особенно при отсутствии миграции, население России может сократиться на треть каждые 30 лет и опуститься ниже отметки в 100 миллионов человек. Однако Ракша полагает, что миграция, хотя и замедлится из-за пандемии COVID-19, все же будет существовать.
Пока мигранты не оказывают значительного влияния на демографию, основной поток мигрантов в Россию идет из стран Центральной Азии, и они часто временно работают в РФ. За последние 15 лет в Россию также переселилось около миллиона соотечественников, но этот источник переселения не восстановился после пандемии.
Специалист отметил, что демографическая ситуация в России схожа с ситуацией в Белоруссии и лучше, чем в странах Балтии, Болгарии и Румынии. Он также выделил положительные изменения за последние годы, такие как снижение смертности и повышение ожидаемой продолжительности жизни, связанные с ужесточением правил оборота алкоголя и уменьшением числа курильщиков. Однако во время пандемии COVID-19 смертность от алкоголя возросла, хотя затем снизилась.