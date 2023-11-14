Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Демограф рассказал о сокращении населения России на треть каждые 30 лет

14 ноября 2023, 14:16
К окончанию столетия население России может сократиться до менее чем 100 миллионов человек, если демографическая ситуация в стране останется без изменений и миграция прекратится.

Об этом сообщил независимый демограф Алексей Ракша в интервью Общественной службе новостей.

По словам специалиста, в настоящее время средняя рождаемость в России примерно такая же, как в Евросоюзе и других развитых странах. Он отметил, что российские женщины в среднем становятся мамами в 26 лет, что является более молодым возрастом по сравнению со странами Европы, США и другими развитыми странами. В Тыве, Дагестане, Чечне и Забайкалье рождают первого ребенка еще раньше. Белоруссия, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан и Казахстан также имеют раннюю рождаемость.

Однако Ракша утверждает, что призывы «рожать раньше, чтобы родить больше» не имеют особого значения. Количество детей в семье зависит от культурных установок, примера родителей, религии, условий жизни и государственной политики по поддержке семей с детьми.

Если уровень рождаемости останется на текущем уровне до конца столетия, особенно при отсутствии миграции, население России может сократиться на треть каждые 30 лет и опуститься ниже отметки в 100 миллионов человек. Однако Ракша полагает, что миграция, хотя и замедлится из-за пандемии COVID-19, все же будет существовать.

Пока мигранты не оказывают значительного влияния на демографию, основной поток мигрантов в Россию идет из стран Центральной Азии, и они часто временно работают в РФ. За последние 15 лет в Россию также переселилось около миллиона соотечественников, но этот источник переселения не восстановился после пандемии.

Специалист отметил, что демографическая ситуация в России схожа с ситуацией в Белоруссии и лучше, чем в странах Балтии, Болгарии и Румынии. Он также выделил положительные изменения за последние годы, такие как снижение смертности и повышение ожидаемой продолжительности жизни, связанные с ужесточением правил оборота алкоголя и уменьшением числа курильщиков. Однако во время пандемии COVID-19 смертность от алкоголя возросла, хотя затем снизилась.

Подпишитесь
Проект «Инопредприниматели»
Вчера, 06:06
Одышка и пневмония. Этой осенью Омскую область накрыла волна опасных вирусов
Сегодня, 09:24
Шок. Второй был не нужен. В Омской области нашли мать, бросившую младенца в лесу
Сегодня, 06:49
8 лет тюрьмы и 22 миллиона штрафа. Омский суд вынес приговор Марине Степановой
Сегодня, 10:08
Премия или конфеты? Что омские работодатели предпочитают дарить сотрудникам
Сегодня, 10:26
Посуточную аренду планируют урегулировать. Что станет с рынком съемного жилья в Омске
Сегодня, 09:57