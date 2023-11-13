Врач рассказала про диету, которая поможет снизить уровень холестерина

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Кроме того, холестерин необходим для построения клеточных мембран, которые защищают клетки. Однако некоторый холестерин может быть «вредным» и привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала Pravda.Ru о том, как изменить свою диету, чтобы снизить уровень «вредного» холестерина.
Диета, которая поможет снизить уровень холестерина, включает ограничение потребления жировых продуктов животного происхождения. Также следует выбирать нежирные куски мяса или удалить жир перед приготовлением. Лучше всего готовить мясо на пару или запекать так, чтобы жир стекал вниз, а не окружал куски мяса. Супы и бульоны, приготовленные на мясе, также рекомендуется оставить остыть и удалить жир, который всплывет на поверхности.
Следует быть внимательным к колбасе и сосискам, даже нежирные сорта содержат больше жира, чем отварная говядина. Молоко и кисломолочные продукты также стоит выбирать с низким содержанием жира. Морепродукты и растительное масло богаты полиненасыщенными жирами, поэтому их следует предпочитать.
Рис, макароны и картофельное пюре лучше не добавлять маргарин, сливочное масло или молоко. Овощи можно приготовить отдельно от мяса или съесть свежими. Желтки яиц содержат много холестерина, поэтому рекомендуется употреблять не более 3-4 желтков в день. Белки не содержат холестерина и ограничений в потреблении нет.
В каждом приеме пищи половина тарелки должна состоять из сложных углеводов, таких как злаки, бобовые, овощи и фрукты. Они содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение и снижает уровень холестерина. Особенно полезны в этом плане яблоки, сливы, апельсины, морковь, капуста, овсянка, горох и фасоль. Овощные салаты можно заправлять растительным маслом или лимонным соком.
Алкогольные напитки не содержат холестерина, но из-за высокого содержания углеводов увеличивают калорийность. Кроме того, алкоголь стимулирует производство «вредных» липопротеинов в печени. Поэтому рекомендуется ограничить потребление алкоголя или вовсе отказаться от него.
Для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний важно поддерживать здоровый вес. Для этого следует правильно питаться и каждый день заниматься физическими упражнениями не менее 30 минут. Индекс массы тела (ИМТ) может быть полезным индикатором, чтобы контролировать свой вес. Если ИМТ превышает 25, следует обратить внимание на свое здоровье.
Эти принципы диеты рекомендуются всем, у кого есть факторы риска атеросклероза. Людям старше 30 лет, курильщикам, людям с избыточным весом и высоким давлением, а также тем, у кого есть родственники с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно важно следить за своим здоровьем. В случае недостаточного улучшения после диеты, врач может рекомендовать препараты для снижения уровня «вредного» холестерина.