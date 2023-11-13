Врач рассказала про диету, которая поможет снизить уровень холестерина

Эти принципы диеты рекомендуются всем, у кого есть факторы риска атеросклероза. Людям старше 30 лет, курильщикам, людям с избыточным весом и высоким давлением, а также тем, у кого есть родственники с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно важно следить за своим здоровьем. В случае недостаточного улучшения после диеты, врач может рекомендовать препараты для снижения уровня «вредного» холестерина.